Lübnan ile ateşkesin ardından... Gazze kaderine mi terk edildi?

İsrail ve Lübnan arasında, her iki tarafın da ABD ve Fransa'nın aracılık ettiği anlaşmayı kabul etmesinin ardından ateşkes ilan edildi. Bir yılı aşkın süredir çatışmalarla sarsılan bölgede bu ateşkes, diplomasi adına nadir bir zafer olarak görülüyor.

ABD Başkanı Biden, yönetiminin Gazze'de bir türlü sağlanamayan ateşkes için de bastırdığını ve Suudi Arabistan ile İsrail'in ilişkileri normalleştirmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Gazze'de gerginlik hakim

Ancak Gazze'de Hamas ile benzer bir anlaşma yapılmadan İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında bir ateşkes anlaşması yapılması, Filistinlilerin kendilerini terk edilmiş hissetmelerine ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına odaklanacağından korkmalarına neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile yapılan ateşkesin ardından odaklarının İran olduğunu söylese de, Gazze'de gerginlik hakim.

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Filistinliler, Gazze Şeridi'ni harap eden ve 44 binden fazla insanın ölümüne neden olan 14 aylık çatışmanın ardından dünya tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını düşünüyor.

Sadece adını vermekle yetinen beş çocuk babası Abdel-Ghani, "Bu olay Gazze'nin adaletsiz dünyadan hiçbir destek ve merhamet görmeyen bir yetim olduğunu gösterdi. İki bölgeye de tek bir çözüm getiremeyen dünyaya karşı öfkeliyim. Belki Gazze için başka bir anlaşma olur, belki" ifadelerini kullandı.

Gazze için bir anlaşma olmaksızın İsrail-Hizbullah ateşkesi, liderleri savaşın Lübnan'a yayılmasının İsrail'i kapsamlı bir ateşkese zorlayacağını uman Hamas için bir darbe olarak görülüyor. Hizbullah Gazze'deki savaş sona ermeden ateşkesi kabul etmeyeceği konusunda ısrar etmişti ancak bu şartından vazgeçti.

Çoğu Gazzeli gibi evinden olan Gazzeli işadamı Tamer El Burai, "Hizbullah'ın sonuna kadar sadık kalacağına dair büyük umutlarımız vardı ama öyle görünüyor ki kalamayacaklar. İsrail ordusunun Gazze'de artık elinin serbest olmasından korkuyoruz" dedi.

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Arabulucular, Katar ve Mısır'ın ABD'nin desteğiyle aylardır sürdürdüğü çabalar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı sona erdirecek ve Hamas'ın elindeki İsrailli ve yabancı rehinelerin yanı sıra İsrail tarafından hapse atılan Filistinlilerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes sağlanması konusunda şu ana kadar başarısız oldu.

Gazze'de değişen bir şey yok

Analistlere göre Lübnan'da imzalanan anlaşmanın Gazze'deki Filistinlilere nefes aldırması pek olası değil.

Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) güvenlik çalışmaları alanında kıdemli yardımcı araştırmacı olan HA Hellyer, anlaşma imzalanmadan önce verdiği demeçte Hizbullah-İsrail anlaşmasının "Gazze için hiçbir şey ifade etmediğini" söyledi.

"Lübnan'la ilgili herhangi bir anlaşmanın Gazze'deki anlaşmayı daha olası hale getireceğini sanmıyorum" diyen Hellyer, Gazze'de uzun süredir kayda değer bir ateşkes görüşmesi yapılmadığını da sözlerine ekledi.