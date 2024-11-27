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        Haberler Gündem 3. Sayfa ÖLÜMDEN DÖNDÜ! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!

        İstanbul Şişli'de, 35 yaşındaki Erol Ancu, kaldırımda yürüdüğü sırada yeraltında yaşanan patlama sonucu ağır yaralandı. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Ameliyata alınan Ancu'nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:04
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        • 1

          İstanbul'da akılalmaz olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında, Şişli'deki Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

        • 2

          İŞ YERİNDEN ÇIKTI EVİNE GİDİYORDU

          DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Erol Ancu (35) akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı.

        • 3

          KAZI ÇALIŞMASI YAPILAN NOKTADA PATLAMA

          Kaldırımda yürüyen Ancu, elektrik için kazı çalışmasının yapıldığı noktadan geçtiği sırada patlama meydana geldi.

        • 4

          AĞIR BİÇİMDE YARALANDI

          Olay sonucunda yere savrulan Ancu, ağır şekilde yaralandı. O sırada kaldırımda bekleyenlerde panik yaşadı.

        • 5

          OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

          Patlama anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara yansıdı.

        • 6

          HASTANEYE KALDIRILDI

          Çevredekilerin müdahale ettiği Ancu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        • 7

          DALAĞI ALINDI KABURGASI KIRILDI

          Ameliyata alınan Ancu’nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.

        • 8

          AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

          Ancu’nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis çalışma başlattı.

        • 9

          Erol Ancu'nun tedavisi sürüyor.

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