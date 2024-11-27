Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
İstanbul Şişli'de, 35 yaşındaki Erol Ancu, kaldırımda yürüdüğü sırada yeraltında yaşanan patlama sonucu ağır yaralandı. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Ameliyata alınan Ancu'nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi
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İstanbul'da akılalmaz olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında, Şişli'deki Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.
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İŞ YERİNDEN ÇIKTI EVİNE GİDİYORDU
DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Erol Ancu (35) akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı.
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KAZI ÇALIŞMASI YAPILAN NOKTADA PATLAMA
Kaldırımda yürüyen Ancu, elektrik için kazı çalışmasının yapıldığı noktadan geçtiği sırada patlama meydana geldi.
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AĞIR BİÇİMDE YARALANDI
Olay sonucunda yere savrulan Ancu, ağır şekilde yaralandı. O sırada kaldırımda bekleyenlerde panik yaşadı.
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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Patlama anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin müdahale ettiği Ancu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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DALAĞI ALINDI KABURGASI KIRILDI
Ameliyata alınan Ancu’nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.
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AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Ancu’nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis çalışma başlattı.
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Erol Ancu'nun tedavisi sürüyor.
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