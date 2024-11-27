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        Haberler Gündem Güncel Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı

        Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Aylardır süren soruşturmada "Narin'i kimin, neden öldürdü?" sorusuna hala yanıt bulanamazken ailenin isteği üzerine mahkeme tarafından jandarmadan incelenmek üzere istenen askeri üsse ait "Şahin Göz" kamera kayıtlarının kayıt alma özelliğinin olmadığı ortaya çıktı.

        Giriş: 27.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:00
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        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        AİLE, "ŞAHİN GÖZ" KAMERA KAYITLARINI İSTETMİŞTİ

        Davanın ilk duruşması 7 Kasımda görüldü. İlk duruşma sonunda mahkeme ailenin talebi üzerine Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahin Göz olarak adlandırılan kameranın kayıt yapıyorsa kayıtların gönderilmesi kayıt yapmıyorsa neden kayıt yapmadığını belirten yazıyı Jandarmaya gönderdi.

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        CEVABI GELDİ

        Mahkemenin kararı üzerine jandarma teknik personeli tarafından Şahin Göz kamerası için hazırlanan tutanak mahkemeye gönderildi. Tutanakta, "Daran-2 üs bölgesinde mevcut olan Keskin Göz sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği” belirtildi.

        İŞTE O TUTANAĞIN AYRINTILARI

        22 Kasım günü hazırlanan ve bir sayfalık olan tutanakta şu detaylara yer verildi;

        "Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 12112024 gün ve E93317302- 2024/396-Ceza Dava Dosyası gereği; Maktül Narin GÜRAN dosyasına konu Şahin Göz ile tabir edilen kameranın harici olarak elde edilen bilgilerde kayıt yapmadığının belirtildiği görülmekle söz konusu kameranın 21.08.2024 tarih ve 15.00-17.00 Saatleri arasında kayıt yapıp yapmadığı, kayıt yapıyor ise kamera kayıtların mahkemeye gönderilmesine, kayıt yapmıyor ise neden kayıt yapmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmiş olup;

        21.08.2024 günü Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı Sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesinde Narin GURAN isimli kız çocuğun kaybolması olayı ile ilgili Tavşantepe Mahallesi sınırları içinde bulunan Dara 2 üs bölgesine mevcut olan Gözcü-20 (Keskin göz) elektro optik sensör sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği hususları Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı’nda görevli teknik personelden bilgi alınarak tespit edilmiş.

        İş bu Tutanak hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alınmıştır. 22.11.2024

        UYUMSUZLUK TESPİTİ İDDİASI

        Askeri üs bölgesine ait görüntüler, baba Arif Güran ve avukatların duruşmada ısrarla üzerinde durduğu deliller arasındaydı. Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürüyordu.

        OLAY ANINA AİT HAREKETLER ORTAYA ÇIKACAKTI

        Kamera görüntüleriyle, Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği incelenecek ayrıca bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı. Sanık Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine gidip gitmediği de tespit edilecekti.

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        #mustafa şekeroğlu
        #narin güran cinayeti
        #dava
        #Diyarbakır
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