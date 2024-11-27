Antalya'da olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1068 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi.

REKLAM advertisement1

KAÇARAK EVLENME HUSUMET DOĞURDU DHA'daki habere ve iddiaya göre Yiğit A. ve Yasemin A.'nın kaçarak evlenmesinden kaynaklı aileler arasında husumet oluştu. Yiğit A.'nın yakınlarını parkta gören Yasemin A.'nın yakınları araçla olay yerine geldi.

PARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI Kız tarafından Yalçın K. (21) ve Murat G. (28) av tüfeğiyle, Şaban K. (46) ise tabancayla parktakilerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan erkek tarafının yakınları ise tabancayla karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından Yalçın K., Murat G. ve Şaban K. olay esnasında kendilerini araçta bekleyen Nazif G. (44) ile uzaklaştı. REKLAM

ÇOCUKLARA SAÇMA İSABET ETTİ Olay sırasında parkta bulunan Yiğit A.'nın yeğenleri 6 yaşındaki E.A. ve 12 yaşındaki B.A. saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. 2 çocuk yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR Ekipler, parkta buldukları 3 boş kovan ve 2 dolu fişek üzerinde inceleme yaptı. Parktaki kaydırakta da saçma izleri olduğu belirlendi. Ekipler olay yerinde delil çalışması yaptı. Kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Yalçın K., Şaban K. ve Nazif G.'yi yakaladı. Murat G. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

İKİ ÇOCUK HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI El, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan E.A. özel hastaneye; alın, sol omuz ve sol koltuk altına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan B.A. ise Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ensesinde kurşun yarası olduğu tespit edilen şüphelilerden Yalçın K.’nın ise tedavisi yapılmak üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili detaylı araştırmaları sürüyor.