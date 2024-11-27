Dev maçta kazanan Bayern Münih: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü galibiyetini aldı. Manchester City, öne geçtiği mücadelede yine şoku yaşadı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter de geceyi üç puanla tamamladı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
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BAYERN MUNIH: 1 - PSG: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 1-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kim Min Jae attı.
Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele, 56. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 9 puana yükseldi. PSG, 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. PSG, ise Salzburg deplasmanına gidecek.
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S. BRATISLAVA: 2 - MILAN: 3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Milan, Slovan Bratislava deplasmanına konuk oldu. Milan, Tehelne Pole'de oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Milan, Christian Pulisic'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Slovan Bratislava, 24. dakikada Tigran Barseghyan ile skora dengeyi getirdi ve devre 1-1 sona erdi.
Milan, Rafael Leao'nun 68. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. İtalyan ekibi, 71. dakikada bu kez Tammy Abraham ile bir gol daha buldu ve maçı 3-1'e getirdi. Slovan Bratislava'da Nino Marcelli, 88. dakikada durumu 3-2'ye getirdi ve karşılaşma Milan'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Milan, Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Devler Ligi'nde puanla tanışamadı.
Milan, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
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SPARTA PRAG: 0 - ATLETICO MADRID: 6
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.
Genarali ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15 ile 59. dakikada Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente ve 70. dakikada Antoine Griezmann ve 85 ile 89. dakikalarda Angel Correa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sparta Prag, Feyenoord'a konuk olacak. Atletico Madrid ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
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B. LEVERKUSEN: 5 - SALZBURG: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayer Leverkusen, Salzburg'u konuk etti.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 30. dakika Florian Wirtz, 11. dakikada Alejandro Grimaldo, 61. dakikada Patrik Schick ve 72. dakikada Aleix Garcia Serrano kaydetti.
Öte yandan Florian Wirtz, bu sezon görev yaptığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golüne ulaştı.
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BARCELONA: 3 - BREST: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Brest'i konuk etti. Katalan ekibi, Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan ve uzatma dakikalarında Robert Lewandowski ve 66. dakikada Dani Olmo attı.
Barcelona'da ilk golü atan Lewandowski, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 100'ler kulübüne girdi. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'nin (129) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan üçüncü futbolcu oldu. Polonyalı golcü, uzatma dakikalarındaki golüyle Devler Ligi'nde 101 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonunu yaşayan Brest ise ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Brest, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
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INTER: 1 - LEIPZIG: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Inter, Guiseppe Meazza'daki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Castello Lukeba kendi kalesine attı.
Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, Devler Ligi'nde 13 puana yükseldi. Leipzig, 5 hafta sonunda puanla tanışamadı.
Inter, bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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MANCHESTER CITY: 3 - FEYENOORD: 3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.
Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti.
Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.
Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu. [İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist]
Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.
Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.
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YOUNG BOYS: 1 - ATALANTA: 6
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atalanta deplasmanda Young Boys ile karşılaştı.
Wankdorf Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 9. ile 39. dakikada Mateo Retegui, 28 ile 56. dakikada Charles De Ketelaere, 31. dakikada Sead Kolasinac ve 90. dakikada Lazar Samardzic kaydetti. Young Boys'un tek golü ise 11. dakikada Silvere Ganvoula'dan geldi.
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SPORTING LIZBON: 1 - ARSENAL: 5
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gabriel Martinelli, 22. dakikada Kai Havertz, 45+1. dakikada Gabriel Magalhaes, 65. dakikada penaltıdan Bukayo Saka ve 82. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Sporting'in tek golü ise 47. dakikada Gonçalo Inacio'dan geldi.
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