Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlattı. Akkaya’nın gözaltına alınması kararı verildi.

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Deniz Akkaya, X hesabından yaptığı açıklamada, gözaltı kararı için şunları söyledi: Bir hâkimim iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bu ülkede bitmişiz. Herkes neden bu kadar heyecanlı,gereken hukuki süreci işletiriz. Reddi hâkim yaptığımız hâkimdir bu olayın baş kahramanı. İstiyorlar ki her şey saman altından götürülsün. Bu iş, en baştan beri çok hukuksuz devam ediyor. Emsal bir olay olacağına inanıyorum herkes arkasına yaslansın izlesin. Böyle bir hakime pabuç bırakacak değilim ben.