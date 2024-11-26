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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Asgari ücret maratonu önümüzdeki ay başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette zam pazarlığına ilişkin mesajlar verdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:02
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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        Asgari ücret maratonu önümüzdeki ay başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette zam pazarlığına ilişkin mesajlar verdi.

        "ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ BELLİ OLUNCA SÜRECİ AÇIKLAYACAĞIZ"

        Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlayan bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi. Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

        Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. İşçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.

        Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ev Sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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