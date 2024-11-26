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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti

        Kurucusu Michael Saylor'ın belirlediği strateji kapsamında MicroStrategy firması bugüne kadar 386 bin 700 Bitcoin aldı. Firma bu Bitcoinler alımı için bugüne kadar 21.9 milyar dolar harcadı. Bugün itibarıyla son düşüşe rağmen söz konusu Bitcoinlerin toplam değeri 36.6 milyar dolar oldu. Yani MicroStrategy şu ana kadar Bitcoin yatırımlarından 14.7 milyar dolar kâr elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 09:23 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:30
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        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
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        Bitcoin ABD seçimlerinin ardından hızlı bir yükseliş yaşamasının ardından 100 bin dolar sınırını şimdilik aşamadı ve dün gece 93 bin doların altını gördü. Ardından bu sabah yeniden 94 bin 700 doların üzerine yükseldi.

        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
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        100 bin dolarlık psikolojik sınır bazı analistler için mevcut döngüde Bitcoin için zirveye işaret etse de bu görüşe katılmayan pek çok kişi bulunuyor. Bunların başında ise MicroStrategy Kurucu ve CEO'su Michael Saylor geliyor.

        MicroStrategy aslında 1989 yılında kurulmuş köklü bir yazılım firması olsa da son yıllarda Saylor'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde yaptığı Bitcoin alımlarıyla haberlere konu oluyor.

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        SON YAPTIĞI ALIMDAN SONRA DÜŞTÜ

        Saylor son olarak MicroStrategy'nin ortalama 97 bin 862 dolardan 55 bin 500 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Bu son alımla beraber 24 Kasım itibarıyla firmanın 'kasasındaki' Bitcoin sayısı 386 bin 700'e yükseldi.

        Bu sabah itibarıyla Bitcoin MicroStrategy'nin son alım yaptığı fiyatın yüzde 3.16 altında seyrediyor. Dolayısıyla son yaptığı 5.4 milyar dolarlık yatırımdan yaklaşık 170.6 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

        Bitcoin'de düşüş
        Bitcoin'de düşüş

        Ancak son kayba rağmen MicroStrategy'nin şu ana kadar yaptığı Bitcoin yatırımları son derece kârlı oldu. Saylor'ın paylaştığı bilgilere göre MicroStrategy 386 bin 700 Bitcoin için ortalama 56 bin 761 dolar ödedi. Bu alımlar için yaklaşık 21.9 milyar dolar harcadı. Bugün itibarıyla söz konusu Bitcoinlerin değeri 36.6 milyar doları buldu.

        1.2 milyar liralık Bitcoin'i var
        1.2 milyar liralık Bitcoin'i var

        Dolayısıyla son yaşanan kayba rağmen MicroStrategy bugüne kadar Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti.

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