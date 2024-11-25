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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens'in eşinden sözleşme itirafı! - Galatasaray Haberleri

        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

        Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılarla mukavelesini uzatan eşinin yeni sözleşme sürecine dahil olduğunu ve bunu ilk kez yaptığını itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:58
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        • 1

          Galatasaray'a 2022 yazında transfer olan ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, mukavelesini 1 yıl daha uzatarak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.

        • 2

          Kontratını uzatan Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs, bu sürece dahil olduğunu dile getirdi.

        • 3

          Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor...

        • 4

          Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İlk kez gerçekten bu karara dahil oldum. İstanbul'da kalmak istiyorum." dedi.

        • 5

          37 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta 1.208 dakika süre aldı ve 4 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

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