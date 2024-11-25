Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılarla mukavelesini uzatan eşinin yeni sözleşme sürecine dahil olduğunu ve bunu ilk kez yaptığını itiraf etti.
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Galatasaray'a 2022 yazında transfer olan ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, mukavelesini 1 yıl daha uzatarak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.
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Kontratını uzatan Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs, bu sürece dahil olduğunu dile getirdi.
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Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor...
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Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İlk kez gerçekten bu karara dahil oldum. İstanbul'da kalmak istiyorum." dedi.
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37 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta 1.208 dakika süre aldı ve 4 gol - 7 asistlik performans sergiledi.