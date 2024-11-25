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        Almanya 2025 yılında seçime gidecek... Anketler ne söylüyor?

        Almanya'da 6 Kasım'da yaşanan kabine krizi sebebiyle Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'den (Die Grünen) oluşan koalisyonun dağılması ve erken seçim kararı alınması ülkede siyaseti sarstı. Şubat ayında seçime gidecek ülkede anketler bir iktidar değişimini işaret ediyor. SPD'nin Başbakan adayı ise yine Olaf Scholz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:41
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        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
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        Almanya’da partilerin kullandıkları renklerden ötürü "Trafik Işıkları Koalisyonu" olarak isimlendirilen ve başında Şansölye Olaf Scholz'un olduğu koalisyon hükümeti dağıldı. Ülke Şubat 2025'te erken seçime gidiyor.

        Sosyal Demokratlar (SPD) Başbakan Olaf Scholz'u resmen aday gösterdiğini duyurdu.

        Açıklama, kamuoyu yoklamalarında SPD'nin yeni lideri olması istenen Savunma Bakanı Boris Pistorius'un bu görev için uygun olmadığını söylemesinin ardından geldi.

        Anketlere göre seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) ortak adayı olan Friedrich Merz rakiplerinin önünde görünüyor. Merz, anketlere göre yüzde 33 civarında oya sahip. Bu, muhafazakar partilerin federal parlamentoda önemli ağırlığa sahip olacağı anlamına geliyor.

        Anketlere göre, Friedrich Merz'i takip eden en önemli aday, 2013 yılında kurulan aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Alice Weidel. Anketlerde Weidel’in yaklaşık yüzde 18 civarında oy alabileceği belirtildi. AfD, Almanya’da özellikle göçmen karşıtı görüşleriyle öne çıkıyor.

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        Anketlerde mevcut iktidar SPD'nin oyu yüzde 16 olarak belirtilirken Yeşillerin adayı Robert Habeck'in oyu yüzde 11 olarak kaydedildi.

        Ancak uzmanlara göre hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlamadığı için koalisyon zorunlu. Öyle ki SPD, CDU/CSU koalisyonuna dâhil olsa dahi hükümet kurulamayabilir. Göçmen karşıtlığıyla bilinen AfD’nin iktidar ortağı olmaması için AfD dışında kalan partilerin geniş bir koalisyon hükümeti kurmaları gerekebilir.

        AfD, Almanya'da Nazileri anımsattığı için siyasette tehlikeli olarak görülmekte.

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        #almanya
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