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        Haberler Magazin Ünlüler'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü paylaşımı - Ajda Pekka , Demet Akalın, Hazal Kaya, Edis Görgülü ne dedi?

        Ünlüler'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü paylaşımı

        Ünlüler, 1999'da kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel paylaşımda bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:18
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        • 1

          Hülya Koçyiğit: Bugün 25 Kasım; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ne yazık ki ne acı ki kadınlar şiddeti en yakınlarıdan görüyorlar ve bugün hâlâ şiddete karşı kendilerini korumak için mücadele etmeye devam etmek zorundalar.

          Ben dün olduğu gibi, bugün de yarın da, her zaman, her şekilde, kadının sesi olmaya devam edeceğim. Kadına yapılan şiddete "Dur" diyeceğim, şiddetin her türlüsünü lanetlemeye devam edeceğim. Sevginin, saygının, empatinin, eğitimin daha güzel bir dünya için vazgeçilmez olması gerektiğini hep hatırlatacağım.

        • 2

          Ajda Pekkan: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın. Kadına şiddete hayır.

        • 3

          Erol Evgin: Çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle olur. Bu da çağdaş eğitimle gerçekleşir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlarımızın yanındayız.

        • 4

          Hazal Kaya: Kadınların suçu tam olarak ne? Kadın olmaları mı? Artık gereği düşünülsün, sanıkları değiştirelim. Gerçek failleri cezalandıralım. Şiddete son verelim.

        • 5

          Alişan: Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusararası Mücadele Günü.

        • 6

          Edis Görgülü: Kadınların suçu tam olarak ne? Kadın olmaları mı? Artık gereği düşünülsün, sanıkları değiştirelim. Gerçek failleri cezalandıralım. Şiddete son verelim.

        • 7

          Demet Akalın: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.

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