Spor yazarları Beşiktaş'ın Göztepe mağlubiyetini değerlendirdi!

"ANALİZİ ÇOK KOLAY ŞEYLER"

ALİ GÜLTİKEN: "Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin." [Sabah]