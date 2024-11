Spor yazarları Beşiktaş'ın Göztepe mağlubiyetini değerlendirdi!

"NE YAPTIĞINI BİLMİYORSUN"

UĞUR MELEKE: "Pazar günkü Dolmabahçe gazetesinin esas manşeti elbette Van Bronckhorst’tu. Hollandalı teknik adam eğer bu maçı İngiltere’de bir statta oynuyor olsaydı, tribünler “you don’t know what you are doing (sen ne yaptığının farkında değilsin)” diye inlerdi. Van Bronckhorst’un sol açıkta bir oyuncuya ihtiyacı var diye Emirhan’ı beke, Masuaku’yu öne koyması en hafif tabirle tuhaftı. Oysa Beşiktaş kadrosunda o bölgenin orijinal bir oyuncusu var: Bahtiyar Zaynutdinov... Gio’nun ısrarla görmezden geldiği Bahtiyar, bu sezon Beşiktaş’ta toplam sadece 5 dakika süre alırken, Kazak Milli Takımı’nda tam 480 dakika oynadı. Bir hafta önce Norveç karşısında da ilk 11’de forma giydi. Gio’nun ilk tercihi değilse de, ikinci-üçüncü tercihi dahi olmaması da bir başka tuhaflık." [Hürriyet]