L- Gante'in Icardi saplantısı
Mauro Icardi'nin L - Gante için tam bir saplantı haline geldiği düşünülüyor. L - Gante'in son olarak Icardi ile benzer bir fotoğraf paylaşması, saplantılı olduğu düşünceleri daha da artırdı
Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ilişki yaşayan L - Gante için tam bir saplantı haline geldiği düşünülüyor.
Mauro Icardi - Wanda Nara
Arjantinli Rap'çi, Mauro Icardi'nin kendisi için bir saplantı haline geldiğini daha önce Fenerbahçe üzerinden gözler önüne sermişti. Öyle ki dayanaksız söylemlerle bunu bir hayli abartmıştı.
O söylemlerden birinde Paulo Dybala'nın Fenerbahçe'ye transfer olması için harekete geçeceğiydi.
L - Gante - Wanda Nara
L - Gante şimdi de yaptığı açıklamalarla Wanda Nara ile 3 yıldır birlikte olduğunu açıkladı. Bununla yetinmeyip Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmadan önce birlikte oturdukları evde kendisinin de eşyaları olduğunu söyledi.
Wanda Nara'nın eşini aldatması, söylemleri artık öyle bir hale geldi ki Türkiye'de Mauro Icardi ile rol aldıkları reklam filmi kampanyası sona erdirildi. Ülkesi Arjantin'de bir TV kanalındaki sunuculuk görevine son verildi.
Yaşadığı sakatlıktan dolayı ülkesinde bulunan Mauro Icardi, kızlarıyla bir araya gelerek havuz keyfi yaptı. Fotoğrafları paylaşmasından kısa bir süre sonra L- Gante de kızıyla olduğu bir havuz fotoğrafı yayımladı. L Gante'in söyledikleri ve son olarak paylaştığı havuz fotoğrafı, birçok takipçi tarafından "Mauro saplantısı" olarak yorumlandı.