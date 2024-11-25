L- Gante'in Icardi saplantısı

Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ilişki yaşayan L - Gante için tam bir saplantı haline geldiği düşünülüyor.

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Mauro Icardi - Wanda Nara

Arjantinli Rap'çi, Mauro Icardi'nin kendisi için bir saplantı haline geldiğini daha önce Fenerbahçe üzerinden gözler önüne sermişti. Öyle ki dayanaksız söylemlerle bunu bir hayli abartmıştı.

O söylemlerden birinde Paulo Dybala'nın Fenerbahçe'ye transfer olması için harekete geçeceğiydi.