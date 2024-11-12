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        Wanda Nara: Galatasaray yüzünden ayrıldım

        Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ayrılığının ardındaki gerçek sebep nihayet ortaya çıktı. İddialara göre, Icardi'nin Galatasaray'a olan bağlılığı, Nara ile olan ilişkisini sonlandırmasına yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 19:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:52
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        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
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        Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ilişkisi, son dönemde yaşanan gelişmelerle sıkça gündeme geldi. Çiftin ayrılığının esas sebebi ise nihayet netleşti. Ancak öncesinde yaşananları gözden geçirmek gerekirse, Icardi ve Nara'nın son zamanlarda sık sık ayrı yolları tercih etmeleri dikkat çekti.

        Bir süre önce, Wanda Nara'nın adı Arjantinli rapçi L-Gante ile anılmaya başlamıştı ve ikili yeniden bir araya geldi. Bu gelişme sonrası, Icardi de sosyal medya üzerinden Nara’yı takip etmeyi bıraktı. Üstelik antrenmanlarda parmağındaki alyansı çıkararak, ilişkilerindeki kırılmayı açıkça gösterdi.

        Nara, özgürce yaşadığı ilişkisinin izlerini sosyal medya üzerinden de paylaştı; bir canlı yayında L-Gante ile öpüştüğü anları takipçileriyle paylaştı.

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        İlişkilerinin sona erdiğini açıklayan Nara, "Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum, kızlarımın rehin alınan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle uğraşıyorum. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor, daha mutlu olmadığımda ayrılırım" ifadelerini kullandı.

        Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe alıp bir gönderisini beğendi. Simge Sağın, Mauro Icardi’nin takibine, takiple karşılık verdi.

        Nara, futbolcunun Tottenham maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra, "Geçmiş olsun" mesajı gönderdi ve Icardi'nin ona gönderdiği ayrılık mesajını sosyal medyada paylaştı. Nara, "Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, ailemle ve çocuklarımla mutlu olmak. Kendine değer ver ve seni mutlu eden şeylere odaklan" diyerek duygusal bir veda etti.

        "GALATASARAY'I BANA TERCİH ETTİ"

        Ancak çiftin ayrılığının asıl nedeni, Wanda Nara'nın Arjantin'de bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamada netleşti. Nara, Icardi'nin Galatasaray’ı kendisine tercih ettiğini belirterek, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.

        Kasım ayında milli arada ise çift, bir süreliğine barışmıştı. Ancak Nara, Icardi'nin kariyerini Türkiye'de değil, İtalya veya Arjantin'de devam ettirmesini istiyordu. Icardi'nin Galatasaray'da kalmaya karar vermesi ise, ilişkilerinin sonlanmasına yol açan son nokta oldu.

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        #galatasaray

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