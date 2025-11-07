"1 milyon dron tedarik edeceğiz"

Modern savaşlarda dron kullanımının önemi giderek artarken, ordular da dron envanterlerini güçlendirmeye çalışıyor.

Reuters'a konuşan ABD Ordu Sekreteri Daniel Driscoll, önümüzdeki 2-3 yılda 1 milyon tedarik edeceklerini duyurdu.

Driscoll, hâlihazırda yılda 50 bin dron tedarik ettiklerini söylerken, 1 milyon hedefine ilişkin "Bu büyük bir artış ancak bunu yapacak kabiliyetimiz var." diye konuştu.

Driscoll, Rusya ve Ukrayna'nın yılda 4 milyon dron üretebildiğini dile getirirken, Çin'in ise bunun iki katı üretim yapabileceğini işaret etti.

ABD Ordu Sekreteri, ordunun gelecekteki olası bir savaşta yeterli drona sahip olmasını amaçladıklarını söyledi.

DRON FİLOSU HEDEFİ

ABD'nin denizde de bir dron filosu kurma hedefi olduğu bildirilmişti.

Reuters'ın daha önce, ABD Donanmasının dronlardan oluşan bir deniz filosu inşa etmeye başladığını bildirmişti.

ABD tarafından geliştirilmekte olan otonom deniz araçlarının denemelerinde meydana gelen kazalara dikkat çeken Reuters, ABD'li askeri yetkililerin, Çin'i caydırmak üzere otonom sistemlere yatırım yapmaya başladığını bildirdi.

Deniz Operasyonları Başkanı Jim Kilby, 'insansız' sistemlerini önemi vurgulayarak "Bu sistemler, donanmanın menzilini, durumsal farkındalığını geliştirerek ve savaş etkinliğini artırarak deniz savaşının geleceğinde büyük rol oynayacak." şeklinde konumuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunmuştu Donald Trump da dron sistemlerinin modern savaşlarda çok önemli olduğunu ve olacağını belirterek "Bugün başka bir savaş hâli var. Dronları ortaya çıkardılar. Dron biraz farklı..." şeklinde konuşmuştu. Fotoğraf: AP / Audrey McAvoy, temsilidir