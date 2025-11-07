Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak

DHA'nın haberine göre; olay, 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetlisi Mustafa Ercan geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Düşmez'i tabancayla başından vuran Ercan, daha sonra yaralının telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderdi. Şüpheli, olayın ardından kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emrah Düşmez'in cenazesi Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi ise tutuklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ercan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Ercan’ın yargılanmasına bugün İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanığın yanı sıra aileler ile avukatlar katıldı.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Düşmez’in arkadaşı S.G., Ercan’ı onun vasıtasıyla tanıdığını belirterek, “Ortaklığın batması sebebiyle Emrah, Ercan için ‘Onu vuracağım, öldüreceğim’ diye konuşuyordu. Emrah’ın evinde birçok şeye şahit oldum. Emrah elinde bıçakla dolaşıyordu. Mustafa’yı ve kız arkadaşını öldüreceğini söylüyordu. Emrah’ın silahı da vardı. Daha sonra Emrah’ın öldüğüne dair video tehdit mesajları geldi. Mustafa’nın eşini daha önce Emrah’ın evinde gördüm. 5 dakika durdu. İçinde para olduğunu düşündüğüm bir poşeti Emrah’a verdi" dedi.

‘KİRALIK KATİLDEN SÖZ ETTİ’

Duruşmada söz verilen Düşmez’in annesi Aysel Düşmez, “Oğlumu geri istiyorum. Yalan savunmalar yapıyor. Emrah’a bir şeyler içirmeden onu öldüremezdi. Vicdansız ve gözünü kan bürümüş. Bir kiralık katilden bahsetmişti. Mustafa’nın kendisini öldürmek için birini gönderdiğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, davayı 26 Ocak 2026’ya erteledi.