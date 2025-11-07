Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 39 yolcunun bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Park halinde ve içerisinde kimsenin olmadığı otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, yola çıktı.

Otomobil, Metin B. (54) yönetiminde İstanbul-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada içinde 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, bazı yolcular tedbir amaçlı ambulanslarda muayene edildiler.