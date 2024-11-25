Adana'da kan donduran olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi.

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MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN TETİĞE BASTI DHA'daki habere göre kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar (17), dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

GENÇ BAŞINDAN İŞLETMECİ BACAĞINDAN VURULDU REKLAM Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Altın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.