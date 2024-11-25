Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme: Paylaşım yapmak utanç verici!

ABD seçimlerinde de önemli bir rol oynayan ve Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık görevine seçildiği süreçte yanında yer alan milyarder Elon Musk, hem siyasi hem de ekonomik alanda görüşlerini sahibi olduğu X üzerinden bildirmeyi sürdürüyor.

Önce Avrupa'yı daha sonra Avustralya hükümetini hedef alan paylaşımlarıyla tepki çeken, bununla birlikte diğer sosyal medya uygulamalarına da göndermelerde bulunan Musk, bu sefer de önde gelen çevrimiçi profesyonel profil paylaşımı uygulaması Linkedin'e göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde Mark Nelson Twitter (X) üzerinden RWE CEO'su Markus Krebber'in bir Linkedin paylaşımını takipçilerine, "Bu sabah LinkedIn'de daha "güvenli" güç kaynakları için umutsuz bir ricada bulundu" ifadeleriyle paylaşırken, X CEO'su Elon Musk'tan göndermeli bir cevap geldi. Bu Tweeti alıntılayan Musk, "LinkedIn'de paylaşım yapan herkese olan saygımı anında kaybediyorum. Dayanılmaz derecede utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

I instantly lose respect for anyone who posts on LinkedIn. Unbearably cringe. https://t.co/tuCWhXYGOI — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2024 Popüler sosyal medya uygulaması Linkedin'de Elon Musk ismiyle farklı hesaplar bulunuyor ancak hem paylaşımları yok hem de kendisinin olup olmadığı doğrulanmış değil... CİDDİ TEPKİ ÇEKİYOR Milyarder Elon Musk, X'i satın aldığından bu yana ciddi bir kullanıcı kitlesini de uygulamadan kaybetti. Hem yaptığı değişikliklerle hem de paylaşımlarıyla tepki çeken Elon Musk'a tepki gösteren kullanıcılar farklı uygulamalar olan Threads ve Bluesky'a da geçiş yapıyorlar.