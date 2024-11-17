Sosyal medya savaşları: Twitter (X), Bluesky ve Threads...

Sosyal medya dünyası hızla değişiyor. Uygulama sayısı her geçen gün artarken, uygulamaların içerikleri de gelişimini sürdürüyor. Özellikle bir dönemin en gözde ve rakipsiz olarak adlandırılan uygulamalarından Twitter, milyarder Elon Musk'ın satın aldığı 2022 yılından bu dönemde ciddi bir değişime sahne oldu. Bu satın alma ile birlikte Musk, yalnızca içerikleri değiştirmekle kalmadı, Twitter'ın ismini de 'X' olarak yeniden markaladı.

REKLAM advertisement1 Ancak Musk'ın yaptığı değişiklikler ve sosyal medya dünyasındaki etkisi tüm kullanıcıların beğenisini kazanmadı. Özellikle kripto dünyasını yakından etkileyen manipülatif sosyal medya kullanımı, Twitter'ın da tarafsızlığını ortadan kaldırdı. REKLAM ELON MUSK'IN SATIN ALMASI SONRASI TWİTTER GERİLEDİ X üzerinden etkileşim alınarak para kazanılma yolunun açılması da kullanıcıların sırf bu paraları kazanabilmek için tepki alacak yanlış ve yalan bilgileri sosyal medya üzerinden daha çok paylaşmasına sebep olmaya başladı. Tüm bunlar Twitter'dan X'e dönen platformun kan kaybetmesine sebep olmuştu ki, son gelişme daha da çok kullanıcı kaybına sebep oldu.

Musk'ın tepetaklak Twitter macerası Haberi Görüntüle Elon Musk'ın ABD seçimlerinde bir taraf olarak yeniden başkan seçilen Donald Trump'ı destekleyişi ve X'i de bu seçimlerde bir manipülasyon aracı olarak kullandığı göz önüne alındığında sosyal medya kullanıcılarının yeni alternatifler arayışına girmesine yol açtı. Daha önceleri X'e rakip olarak Meta'nın sahini (Facebook - Instagram) Mark Zuckerberg Threads'i kurmuş ve ilk kurulduğu günde rekor kırarak aslında Elon Musk'ın ne kadar tepki çektiğini de ortaya koymuştu. Ancak sonrasında bu etki uygulamanın yetersiz kalmasıyla bekleneni veremedi.

Şimdi ise kullanıcılar eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin kurduğu Bluesky uygulamasına yöneliyorlar. Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti Haberi Görüntüle Bluesky ve Threads gibi yeni platformlar dikkat çekmeye devam ederken, bu platformlar ne sunuyor, kullanıcı sayıları nedir ve teknik altyapıları nasıl? İşte bu sorulara kapsamlı bir yanıt arayalım dedik... KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Platform Özellikler Kuruluş Tarihi Kullanıcı Sayısı Teknik Altyapı Twitter (X) Tweet, Retweet, Beğeni, Direkt Mesaj, Hashtag, Trend Konular, Canlı Yayın 2006 400 milyon Apache Kafka, Cassandra Bluesky Açık kaynaklı, kullanıcı kontrolüne sahip, merkezi olmayan yapı 2019/2022 16 milyon ActivityPub, Solid Threads Text-based, Instagram entegrasyonu, kullanıcı dostu arayüz, anonimlik seçenekleri 2023 100 milyon Matrix, Ethereum TWITTER (x) Hepimizin en yakından tanıdığı bu uygulama 2006 yalında kuruldu ve kurulduğunda neredeyse rakipsiz bir uygulama olarak dikkatleri üzerine çekti.

Platform, Tweet, retweet, beğeni, direkt mesaj, hashtag, trend konular, canlı yayın, video paylaşımı ve en çok dikkat çekeni etkileşim üzerinden para kazanma gibi özellikleri barındırıyor. Kullanıcı Sayısı şu anda yaklaşık olarak 400 milyon olarak belirtilse de özellikle son dönemde ciddi bir kayıp yaşadı ve bunun sürmesi de bekleniyor. Elon Musk tarafından 2022 yılında satın alınarak "X" olarak yeniden markalanan ve bir 'Super App' yani her ihtiyacın tek bir yerde toplantığı bir ugyulama hedefi ile yola çıktığı platformun teknik altyapısına baktığımız zaman platformun veri akışlarını işlemek için Apache Kafka ve büyük ölçekli veri depolama için Cassandra gibi teknolojiler kullandığını görüyoruz.

THREADS Kullanıcı dostu basit kullanıma sahip bir arayüzü olması, basit mesajlaşma, grup iletişimi, anonimlik seçeneklerinin varlığı ilk etapta kullanıcıların çok ilgisini çekmişti. Para kazanmaya yönelik bir yapısının olmaması içerik kalitesini de daha yüksek tutuyordu. 5 GÜNDE 100 MİLYON ABONE KAZANDI 5 Temmuz 2023 tarihinde kurulan Threads, ilk beş gününde 100 milyon kullanıcıya ulaştı ve tarihin en hızlı büyüyen tüketici yazılım uygulamalarından birisi olarak gözleri üzerine çekti. Daha sonra kendisini geliştirmeyen uygulama bekleneni veremeyerek bu kullanıcıların bir kısmını kaybetse de halen Zuckerberg - Musk çekişmesinin önemli maddelerinden bir tanesi olarak yerini koruyor.

Threads, güvenli ve şeffaf bir iletişim ortamı sağlamak için Matrix ve Ethereum gibi teknolojiler kullanıyor. BLUESKY Bluesky ise Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey tarafından 2019 yılında başlatılan bu proje, merkezi olmayan bir sosyal ağ olarak tasarlandı ve kullanıcıların verilerini ve gizliliğini daha iyi kontrol altında tutmayı hedefliyen bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Merkezi olmayan bir protokol kullanarak, kullanıcıların kendi kurallarını ve algoritmalarını oluşturmasına olanak tanıyan uygulamanın bu özelliğinin ona şeffaflık kattığı açıklanıyor.

Uygulama açık kaynak kodlu bir protokol olarak geliştiriliyor. Bu da, herkesin kodunu incelemesini ve katkıda bulunmasını mümkün kılarak, topluluk temelli bir yaklaşımı desteklediğini gösteriyor. Başlangıçta davet kodu gerektiren bir sistem olarak lanse edilen Bluesky, şu anda herkese açık hale geldi. Bu, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına olanak tanıdı.

Bluesky, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak, kısa metin ve fotoğraf paylaşımını destekler. Platform, basitliği ve erişilebilirliği ile dikkat çekiyor. SEÇİM SONRASI CİDDİ BİR KİTLE KAZANDI Bluesky, Twitter'ın eski kullanıcıları arasında hızla popülerlik kazandı ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip oldu. Ancak esas popülaritesini ABD seçimleri sonrasında artırdığını söylemek yanlış olmaz.

Bluesky, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan kaçan kullanıcılarla birlikte milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Bluesky, geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.5 milyon yeni kullanıcı kazandı ve toplam kullanıcı sayısını 16 milyonun üzerine çıkardı. Platform, Musk'ın Twitter'ı devralmasından sonra Twitter'ın yerini almayı hedefleyen birçok uygulama arasında yer alıyor. Bluesky, "Beğeniler, takipler, yeni hesaplar gibi tüm etkileşim türlerinde rekor seviyelerde aktivite görüyoruz ve tek bir günde 1 milyon yeni kullanıcı eklemeye doğru ilerliyoruz" dedi. Bluesky Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolduğunu ve bunun şirket için en yoğun günlerden biri olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda sosyal ağın genel olarak 16 milyon kullanıcı sınırını aştığı anlamına geliyordu.

Platform, Apple App Store listesinde de birinci sırada yer alıyor, bu da mobil uygulama kullanıcıları arasında büyük ilgi gördüğünü gösteriyor. Bluesky, kullanıcı verilerinin sahipliğini ve kontrolünü önemseyen ActivityPub ve Solid gibi teknolojiler ve teknik altyapı kullanıyor. ELON MUSK NASIL KARŞILIK VERECEK? Sosyal medya platformları arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Twitter (X), Bluesky ve Threads, farklı özellikleri ve altyapıları ile kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunuyor.

Elon Musk'ın etkisi altında son dönemde kan kaybeden X platformunun gelecekte nasıl evrileceği merak konusu. Aynı şekilde, Bluesky ve Threads'in kullanıcı tabanlarını nasıl büyüteceği ve sosyal medya dünyasında nasıl bir yer edinecekleri de ilgiyle takip ediliyor. Bakalım son dönemde giderek kızışan rekabette köklü bir geçmişe sahip olan ve Musk'ın gücünü arkasında tutan X mi, yoksa yenilikçi ve daha basit özellikleriyle dikkat çeken Threads ve Bluesky mı kazanan olacak...