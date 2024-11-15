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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trump'ın zaferi sonrası Bluesky kullanıcı sayısında patlama yaşandı -Kullanıcılar X'ten Bluesky'a geçti - Teknoloji Haberleri

        Trump'ın zaferi sonrası Bluesky kullanıcı sayısında patlama yaşandı

        Trump'ın zaferi sonrası Elon Musk'a tepki ABD genelinde büyüyor. Rakip sosyal medya uygulamalarından Bluesky, X platformundan kaçan kullanıcılarla birlikte milyonlarca yeni kullanıcı kazandı.

        Giriş: 15.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:11
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        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
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        ABD'de yaşanan seçimlerde ikinci dönemi için seçilen Donalt Trump'ı destekleyen Elon Musk, bir kesimden destek alırken, dünyanın geri kalanından ise büyük tepki çekti. Musk, özellikle sosyal medya uygulaması X'i hem seçimlerde hem de kripto varlıklar üzerinde manipülatif bir şekilde kullandığı yönünde ciddi iddialarla karşı karşıya kalıyor.

        Bütün bu gelişmeler ışığında Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından geliştirilen merkezi olmayan bir sosyal medya uygulaması Bluesky, ABD seçimlerinin ardından ciddi bir kullanıcı sayısına erişti.

        Kullanıcıların kendi içeriklerini kontrol etmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan Bluesky, seçimde Trump'ın tarafında yer alan Elon Musk'a yoğun bir tepki ile X'ten kaçanlarla doldu.

        Bluesky, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan kaçan kullanıcılarla birlikte milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Sosyal medya platformu, hizmet şartlarında yapılacak bir değişikliğin yasal zorlukları karmaşık hale getireceği endişesiyle kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşadı.

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        BİR HAFTADA 2,5 MİLYON YENİ KULLANICI

        Bluesky, geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.5 milyon yeni kullanıcı kazandı ve toplam kullanıcı sayısını 16 milyonun üzerine çıkardı. Platform, Musk'ın Twitter'ı devralmasından sonra Twitter'ın yerini almayı hedefleyen birçok uygulama arasında yer alıyor. Bluesky, "Beğeniler, takipler, yeni hesaplar gibi tüm etkileşim türlerinde rekor seviyelerde aktivite görüyoruz ve tek bir günde 1 milyon yeni kullanıcı eklemeye doğru ilerliyoruz" dedi. Bluesky Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolduğunu ve bunun şirket için en yoğun günlerden biri olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda sosyal ağın genel olarak 16 milyon kullanıcı sınırını aştığı anlamına geliyordu.

        ÜNLÜ İSİMLER VE KURULUŞLAR X'İ TERK EDİYOR

        Birçok tanınmış kuruluş ve kişilik, X platformunun içeriği ve yaklaşan hizmet şartları değişikliği konusundaki endişeleri nedeniyle X'i terk ettiklerini açıkladı. Bu isimler arasında Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (Center for Countering Digital Hate), İngiliz haber yayıncısı The Guardian ve eski CNN sunucusu Don Lemon yer alıyor. X, seçim sırasında kritik savaş alanı eyaletleri hakkında yanlış bilgilerin yayılmasına olanak tanıdığı için yanlış bilgi uzmanları tarafından eleştirildi.

        6 Kasım'da, Trump'ın başkanlığı kazandığı haberi yayıldığında, X platformu ABD'de 46.5 milyon ziyaretçi çekti - bu, geçen yılın en yüksek günü ve son aylardaki ortalama bir günden %38 daha fazla. Ancak, aynı gün 115,000'den fazla ABD'li web ziyaretçisi X hesaplarını devre dışı bıraktı - bu, Musk platformu satın aldığından beri en yüksek sayı.

        BLUESKY VE THREADS KARŞILAŞTIRMASI

        İlk piyasaya sürüldüğünde Mark Zuckerberg'in Threads uygulaması da X'e büyük bir rakip olarak gösrterilmiş ancak sonrasında bir kayıp yaşamış ve bekleneni verememişti. Bluesky'nin web sitesi, 6 Kasım'da yaklaşık 1.2 milyon ziyaretçi çekti, bu sayı Meta Platforms'a ait Threads'in yaklaşık 950,000 ziyaretçisinden üzerinde bir rakam olarak göze çarpıyor. Sensor Tower'dan kıdemli içgörüler analisti Abraham Yousef, "Bluesky'nin büyümesi, özellikle X'teki tartışmalı içeriklerin artışı veya teknik sorunlar nedeniyle olabilir" ifadelerini kullandı.

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