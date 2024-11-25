İstanbul Valiliği, bugün ve yarın Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da açık alanlarda yapılması planlanan etkinliklerle ilgili, 24 Ocak 2024 tarihli "2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları" başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği ifade edildi.

Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerinin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, konuyla ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslarla, diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: "Teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

BAZI METRO HATLARI VE İSTASYONLAR KAPATILACAK

Öte yandan Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.