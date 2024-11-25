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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da güvenlik önlemleri! Valilik açıkladı: 40 alan belirlendi, Beyoğlu'ndaki etkinlikler yasaklandı | Son dakika haberleri

        Valilik açıkladı: 40 alan belirlendi, Beyoğlu'ndaki etkinlikler yasaklandı

        İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açıklamada bulundu. Açıklamada etkinlikler için Yenikapı ve Maltepe sahil alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği kaydedildi. Ayrıca bugün ve yarın Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı da bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:56
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        İstanbul'da güvenlik önlemleri
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        İstanbul Valiliği, bugün ve yarın Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da açık alanlarda yapılması planlanan etkinliklerle ilgili, 24 Ocak 2024 tarihli "2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları" başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği ifade edildi.

        Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

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        BEYOĞLU'NDAKİ ALANLAR YASAKLANDI

        Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerinin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, konuyla ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslarla, diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: "Teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

        İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
        İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

        BAZI METRO HATLARI VE İSTASYONLAR KAPATILACAK

        Öte yandan Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının işletmeye kapatılacağını bildirdi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Beyoğlu'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında da Taksim Meydanı çevresinde bariyerler getirildi.

        GEÇTİĞİMİZ YIL DA BENZER ÖNLEMLER ALINDI

        Geçtiğimiz yıl da alınan önlemler kapsamında 25 Kasım'da Taksim Meydanı bariyerlerle kapatılmıştı. 25 Kasım Kadın Platformu üyeleri de, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya geldi. Büyükdere caddesinde yaklaşık 3 saat süren eylem Taksim istikametinde kurulan polis barikatında son buldu.

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        #Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü
        #haberler
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