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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatıldı

        İstanbul'da valiliğin aldığı karar doğrultusunda bazı metro hatları ile istasyonlar ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:10
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        İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatıldı
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        Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu.

        Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

        M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

        T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

        VALİLİK, ETKİNLİKLERE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ DUYURDU

        İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

        Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

        Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklandığı belirtildi.

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        #metro istanbul
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