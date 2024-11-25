Habertürk televizyonunda yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk, global ekonomik gelişmelere değinerek Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin ardından uygulanması beklenen politikalarla bir yandan bütçe açığı diğer yandan gümrük duvarlarının yükseltilmesi ile enflasyon ve büyümenin olumsuz etkilenebileceğini, bu politikaların stagflasyon etkisi yaratabileceğini söyledi.

REKLAM advertisement1 EKONOMİ PROGRAMI RAYINDA GİDİYOR Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın sunduğu programda ekonomi politikasının şu anda kadar hedefler doğrultusunda rayında gittiğini anlatan Berk, sıkı para politikası sayesinde döviz kurunun yerinde sayması ve enflasyonun yıllık bazda gerilemesi, cari açıktaki iyileşme ile bütçe açığında tahminlere paralel gerçekleşmenin önemine dikkat çekti. Bono ve tahvile yabancı yatırımcı ilgisinin sıcak olduğunu ancak bunun borsa için söylenemeyeceğini ifade eden Berk, faiz indirimlerinin ardından borsaya sıranın 2025'te geleceğini vurguladı. Berk, başta faiz indirimleri ve global gelişmeler olmak üzere olumlu gerçekleşmelerin borsa şirketlerinin bilançolarına 2025 ilk veya ikinci çeyrekğinde yansımaya başlayacağını dile getirerek, faiz indirimlerinin hem finansman maliyetlerini düşürmesi hem büyümeye olumlu katkısı olması açısından borsa şirketlerinin karlarını artırıcı etki yapacağının altını çizdi.

REKLAM MERKEZ FAİZ İNDİRİMLERİNE KAPI ARALADI Ekonomik programa yönelik en büyük riski enflasyonun istenilen ölçüde düşmemesi olarak sayan Berk, özellikle hizmet enflasyonundaki katılığa da işaret etti. Merkez Bankası'nın geçen haftaki karar metninde faiz indirimlerine kapıyı araladığını anlatan Berk, "Bu illa aralık ayında olacak diyemeyiz ancak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir faiz indirimi çok yüksek olasılık" dedi. Berk yılın yüzde 44 civarında bir enflasyon ile kapatılacağını tahmin ettiklerini dolaysıyla kasım ve aralık aylarında enflasyonda düşüş beklediklerini kaydetti.