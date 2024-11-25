Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme

Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sol motorunda yangın çıkan Rus havayolu firması Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, bir ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre uçağın hidrolik sistemlerden birindeki düşük sıvı seviyesi nedeniyle geçen 16 Ekim'de Vnukovo'ya acil iniş yaptığı belirlendi.

95 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ Antalya Havalimanı'nda ise motorda çıkan yangına 23'üncü saniyede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 2 dakikada söndürdü. Uçaktaki 95 kişinin tahliyesi de 9 dakikada tamamlandı. Rus uçağından tahliye edilen 89 yolcu otellerine yerleştirildi. Yolcuların tahliye sırasında cep telefonuna yansıyan görüntüler ise film sahnelerini aratmadı. REKLAM Rusya'nın Sochi Havalimanı'ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR (SU95) tipi ve RA89085 tescilli uçak dün akşam Antalya Havalimanı'na inişi sırasında kuleye acil durum deklare etti ve sol motorunda yangın başladığını bildirdi. Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri hızla pist başına yönlendirildi.

Uçak, saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na teker koyduğu sırada sol motorundaki yangın büyüdü. Yangına ARFF ekipleri tarafından 23 saniyede müdahale edilirken, yolcular ve mürettebatın tahliyesi için harekete geçildi. Uçağın kapılarından açılan hava yastıkları sayesinde saat 21.43'te 89 yolcu ve 6 mürettebatın sağ şekilde tahliyesi sağlandı. ARFF ekiplerinin müdahalesiyle yangın hızla söndürüldü.

KALKIŞLAR ASKERİ PİSTTEN YAPILDI Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur attı. İnişlerin durdurulduğu, kalkışların ise askeri pistten gerçekleştirildiği havalimanında saat 05.00 sonrası hava trafiği normale döndü. Yangının tamamen söndürülmesinden sonra uçak sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2. Terminal'deki park noktasına alındı. Uçaktan tahliye edilen yolcular ise planlanan şekilde tatil yapacakları otellere yerleştirildi.

"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM" Uçaktaki yolcuların yaşadığı korku ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Film sahnelerini aratmayan anlarda uçağın sol motorunda yangın devam ederken, kapılardaki hava yastıkları üzerinden kayarak inen yolcuların, hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu yolculardan bazılarının yaşadıkları korku ve panikle "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım", "Bugün bizim ölüm günümüz değil" dediği duyuldu.

MÜLKİ AMİR: 23 SANİYELİK REKOR MÜDAHALE Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, uçak iniş yaptıktan sonra motorunda bir anda alev görüldüğünü belirterek, "Alevle beraber yangının 23'üncü saniyesinde ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor ve 2 dakika içerisinde de yangın söndürülüyor. Söndürmesiyle beraber de diğer acil kapılarından yolcular indiriliyor. 9 dakika içerisinde bütün yolcular indirilip otobüslerle tahliye yapılıyor. Motorun alev almasının sebebiyle ilgili şu anda bilgi yok, incelemeler sürüyor" dedi.

UÇAĞIN GÖTÜRECEĞİ 90 KİŞİ DE KALDI Yangın çıkan uçağın zarar gelmeden pistten alınması gerektiği için saat 05.00'e kadar Antalya Havalimanı'nın gelen bütün uçuşlara kapatıldığını belirten Seyitoğlu, sonrasında havalimanı trafiğinin normale döndüğünü kaydetti. Bu uçakla gelen turistlerin ilgili seyahat acenteleri tarafından otellerine yerleştirildiğini dile getiren Vali Yardımcısı Seyitoğlu, "Tabii o uçak aynı zamanda 90 kişi götürecekti. Şimdi bu 90 kişi, onlar da kaldılar. Uçak ayarlanıncaya kadar onlar geri otellere yerleştirildi. Yangına müdahale süresi ve söndürme işlemi ve yolcuların hiç yara almadan tahliyesi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi" diye konuştu.

AYNI UÇAK GEÇEN AY DA ACİL İNİŞ YAPTI Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, bir ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı. 16 Ekim 2024 Çarşamba günü 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkan ve Ivanovo'ya giden uçağın mürettebatı, saat 16.05'te 10 kilometre yükseklikte, yerdeki sevk görevlilerine, birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirdi ve en yakın Vnukovo Havalimanı'na acil iniş izni istedi. İnişi sırasında altından kıvılcımlar çıkan uçakta yapılan inlemelerde hidrolik sıvı sızıntısı ve aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar belirlendi. 102 yolcu ve 6 mürettebat, bu kazadan da yara almadan tahliye edildi.

"BU OLAY DERS NİTELİĞİNDE" Antalya Havalimanı'ndaki kaza ile sonrasındaki süreci değerlendiren pilotaj eğitmeni emekli Pilot Albay Vasıf Yüceliş, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan detaylı inceleme kapsamında, uçağın motor sistemi, hava koşulları ve pilotların eylemleri gibi birçok faktörün değerlendirileceğini söyledi. Havacılık sektöründe güvenliğin, en öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Yüceliş, "Bu tür olaylar, hava taşımacılığındaki güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve iptaller durumunda, yolcuların belirli haklara sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu olay hem havacılık sektörü çalışanları hem de seyahat edenler için önemli bir ders niteliğindedir. Güvenli uçuşlar için tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMU YÖNETTİLER" Henüz kesin olarak açıklanmayan yangının nedeniyle ilgili uzman ekiplerin, olay yerinde detaylı incelemeler yaparak yangının motor arızası, dış etkenler veya başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye çalıştıklarını anlatan Yüceliş, "Yangın anında uçaktaki tüm yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmaması büyük bir şans oldu. DHMİ Genel Müdürlüğü havalimanı yetkilileri ve ekipleri, yaşanan olay sonrası tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışarak olağanüstü durumu yönettiler. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini önleyerek daha büyük bir felaketin yaşanmasını engelledi. Olayla ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı. Havacılık güvenliği kurumları, uçağın bakım kayıtlarını, hava koşullarını ve diğer ilgili faktörleri inceleyerek olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyorlar" diye konuştu.