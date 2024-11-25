25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti.

AA'da yer alan habere göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Mert Türkmen ile 37 yaşındaki karısı Yeşim Türkmen arasında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Türkmen, Yeşim Türkmen'e silahla ateş etti.

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KARISINI VURDU KENDİ CANINA KIYMAYA ÇALIŞTI Eşine ateş eden saldırgan koca, daha sonra bileğini ve boğazını keserek hayatına son vermeye çalıştı. YARALI HALİYLE DEHŞET SAÇMAYA DEVAM ETTİ Yaralanan Mert Türkmen yine de durmadı. Yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de silahla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu. BİR KADIN DAHA HAYATTAN KOPARILDI DHA'nın haberine göre silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeşim Türkmen'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI Kendi canını almaya çalışan yaralı koca Mert Türkmen ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.