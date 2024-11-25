Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kayseri'de de hayatı olumsuz etkiledi. Kente ulaşımı sağlayan birçok kent kapanırken Bünyan ilçesinde, insanın içini ısıtan bir olay yaşandı.

REKLAM advertisement1 DOĞUMA GİDERKEN MAHSUR KALDILAR Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

JANDARMA YARDIMLARINA KOŞTU REKLAM AA'daki habere göre kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. JANDARMA ARACINDA GÖZLERİNİ AÇTI Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı. SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.