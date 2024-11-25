‘Belediye kreşleri’ tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen Cumartesi günündeki "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nın kapanışında CHP'li belediyelerin şu ana kadar 653 kreş açtığını belirterek şunları kaydetmişti: “Yazı yazmış Milli Eğitim Bakanlığı, Çevreye ve İçişlerine, İçişleri Bakanlığı da valiliklere. Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim, Milli Eğitimin işidir. Yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın. Hadi gelin, kapatın, hodri meydan bakalım, hadi gelin kapatın. Bir tane gariban insan olacak. Evde çocuğu süt içemeyecek. Alacak o çocuğu o kreşe verecek. Kendi gidecek, o çocuk kreşteyken ekmek parası kazanacak. 17 bin lira kocası alıyor. Kira 20 bin lira. Onun aldığı 17 bin lirayla belki geçim olacak. Sen o kreşi kapat, o çocuğu o kadına ver ondan sonra da dön, milli eğitim bizim işimiz de. Açsaydın, sen her yere kreş açtın da biz yenisini mi acıyoruz? Açsaydın, açsaydın. Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık, açmaya devam ediyoruz, açacağız."

REKLAM advertisement1 CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bugün X hesabından yaptığı paylaşımda “Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler… Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!” Mesajıyla bir belge yayımladı. REKLAM Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler..

Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil! pic.twitter.com/eBmvFd5qK6 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 25, 2024 Günaydın’ın yayımladığı belgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yazılan yazıda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlattı. Belediyelerinse buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtildi. Söz konusu belgede “Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan da söz konusu belgeyi paylaştığı X hesabındaki mesajında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi. İBB Kreşlerinde 10.000 civarında çocuğumuz okul öncesi eğitimi alıyor” dedi. Özkan bir başka paylaşımında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İBB başkan adayı olduğu dönemde kreşlerle ilgili vaadinin olduğu bir paylaşımı hatırlatarak “Vaadi Sayın Bakan yapınca yasal; İmamoğlu yapınca gayri yasal mı?” diye sordu.

DMM'DEN AÇIKLAMA Konu ile ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi' iddiası doğru değildir" denildi. Açıklamada şöyle denildi: "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, 'okul öncesi eğitim kurumu' programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca 'Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi' gerekmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMA: KREŞLE ALAKALI DEĞİL Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "belediyelerin kreşlerinin kapatılması" yönündeki iddialar hakkında, "Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de soruları yanıtladı. Kreş tartışmasına değinen Bakan Tekin şunları söyledi:

"Ben Özgür Özel'e gerçekten acıyorum şu anda. Kendi siyasi partisi içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içerisinde ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya da okuyor anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeylere giriyor. Bu mevzunun aslı şu ben tane tane anlatayım. Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında dışındadır.

"KREŞLERLE ALAKALI HİÇBİR YAZIMIZ YOK" Biz herhangi bir belediyeye kreşinizi kapatın ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi bir yetkimiz yok bizim. Aynı ifadeyi Sayın İmamoğlu da kullanmış. Ya bilmiyorlar cehaletlerinden söylüyorlar ya biliyorlar ama toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Alenen yalan söylüyorlar anlamıdır bu açıkçası. Çünkü onlar söyledikten sonra bir sürü onların trolleri sosyal medyada aynı ifadeyi kullanıyorlar. Bizim kendilerine yazdığımız yazı belediyelere yazdığımız yazı ya da biz bir yazı yazarken CHP'li belediye başka bir partili belediye bir şey yazmayız zaten. Biz mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımlarız ve bu yetkiye uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Dolayısıyla ilgili kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok.

Bahsettikleri yazı anaokulları ve anasınıfları ile alakalı ve bu yazıyı biz yazdık doğrudur. Müsaade ederseniz ben size bir paragraf okuyacağım. 'Anayasada eğitim ve öğretimin bireysel bir hak ve devlet içinde bir ödev olarak sayıldığı devletin bu ödevleri Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda aklın egemenliğine dayanan çağdaş eğitim ve öğretim kurumlarını oluşturarak yerine geçireceği bu nedenle eğitim ve öğretiminin merkezi yönetimin görevleri arasında kalmasının zorunlu olduğu. Bunun da ancak merkezi planlama ve program kadar uygulamayla da gerçekleştirilebileceği. Uygulamada okul öncesi eğitimde belediyelere görev verilmesinin eğitim laikleşmesini ve tekelden yürütülmesini amaçlayan eğitim birliği ilkesiyle ulusal birlik amacıyla demokratik laik, eşitlikçi, adil, işlevsel ve bilimsel temellere dayanan eğitim anlayışıyla anayasanın Atatürk ilke ve devrimlerini temel alan ruhuyla bağdaşmadığı gerekçesiyle…' bu okuduğum ifadeler benim yazdığım bir metin değil. Bu metin CHP'nin anayasa mahkemesine yaptığı bir başvuruda belediyelerin anaokulu ya da anasınıfı açma ile ilgili belediyelere hak veren 5393 sayılı belediye kanunun 14. Maddesinde verilen hakkı AYM'de iptal ettirmek için kendilerinin yaptığı başvurudaki ifadeler. 2005'te çıkıyor kanun çıktıktan sonra iptal davası başvurusu var."