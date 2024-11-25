Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı: Hücumda coştu!

En-Nesyri böylece Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı'nda süre bulduğu son 6 maçın tamamında skora doğrudan etki etti. Faslı yıldız Fenerbahçe'nin hücum hattında ne kadar önemli bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı.