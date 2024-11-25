Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı: Hücumda coştu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hem tarihi bir galibiyete imza attı hem de birçok ilki yaşadı. Hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe son 3 maçta bu durumu adeta tersine çevirdi. Sarı- lacivertliler, son maçlarda yükselen performansını sürdürmeye devam etti. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hem tarihi bir galibiyete imza attı hem de birçok ilki yaşadı.
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Maçın yıldızlarından biri, Sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Oğuz Aydın oldu. Genç oyuncu attığı 2 golle hem takımını galibiyete taşıdı hem de kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında duble yapmanın sevincini yaşadı.
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Bir diğer ilk, Filip Kostic'ten geldi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de bir maçta 6 gol atan ilk takım oldu.
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Sezona duruk başlayan Youssef En-Nesyri son dönemde artan performansını Kayserispor karşısında da sürdürdü. Faslı golcü son haftalarda hem kulübünde hem milli takımda etkili performansıyla dikkat çekti.
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En-Nesyri, Süper Lig'in 10. haftasındaki Bodrumspor maçında gol atarken ardından oynanan Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarında 1'er asist yaptı. Kaysersipor deplasmanında da sahneye çıkan Faslı yıldız, 1 golle skora katkı sağladı.
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En-Nesyri böylece Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı'nda süre bulduğu son 6 maçın tamamında skora doğrudan etki etti. Faslı yıldız Fenerbahçe'nin hücum hattında ne kadar önemli bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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FENERBAHÇE SON 3 MAÇTA HÜCUMDA DA COŞTU!
Sezon başından beri hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe son 3 maçta bu durumu adeta tersine çevirdi. Sarı- lacivertliler, son maçlarda yükselen performansını sürdürmeye devam etti.
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Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında toplam 61 isabetli şutla tam 13 gol kaydetti. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ceza sahasında 107 kez topla buluştu.
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Sarı-Lacivertliler seriye, Trabzonspor maçıyla başladı. Fenerbahçe, 20 şut çektiği maçta fileleri 3 kez havalandırdı. Mourinho'nun ekibi zorlu Trabzon deplasmanında rakip ceza sahasında 36 kez topla buluştu.
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Fenerbahçe, Trabzon deplasmanının ardından milli ara öncesi Sivasspor ile karşılaştı. Maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 24 şutta 8 kez kaleyi buldu. Gol beklentisi 3,39 olarak ölçülen maçta, rakip ceza sahasında tam 45 kez tehlike yaratıldı.
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Yükselen hücum performansı Kayserispor karşılaşması ile de sürdü. Fenerbahçe deplasmanda, 17 şutta 10 isabetle 6 gol buldu. Rakip ceza sahasında 26 kez etkili olan Sari-Lacivertliler, toplamda 107 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak hücumdaki yükselişini gözler önüne serdi.
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