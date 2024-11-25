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        Haberler Dünya “Ukrayna’nın doğu cephesi düşebilir” | Dış Haberler

        “Ukrayna’nın doğu cephesi düşebilir”

        Rus Ordusu, Ukrayna'nın doğusunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Donbas Bölgesindeki saldırılarını artıran Rus Ordusunun, Ukrayna Ordusunu ağır kayıplara uğrattığı bildiriliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:54
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        "Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir"
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        Rus Ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki toprak kazanımlarını 2023 yılına göre 6 kat artırdı. 2023 yılında sadece 490 kilometrekare alanı ele geçirebilen Rus Ordusu bu sayıyı 2024’te 2700 kilometrekareye çıkardı. Özellikle eylül ve ekim aylarında yoğunlaşan Rus taarruzu, Ukrayna birliklerini zor durumda bırakıyor ve geri çekilmeye zorluyor.

        Rusya sadece eylül ve ekim aylarında 1000 kilometrekare alanı ele geçirdi. Özellikle Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk’taki ilerlemeler Ukrayna Ordusunun ikmal hatlarını sıkıntıya sokuyor. BBC'nin haberine göre askerî uzmanlar, Rusya bu hızla devam ederse Ukrayna'nın doğu cephesindeki savaşı kaybedebileceğini belirtiyor.

        Ukrayna'nın doğu cephesinde savaşa Ukraynalı bir asker New York Times’a konuştu ve cephedeki durumun vahametinden bahsetti. Özel kuvvetler timinden olan 30 yaşındaki Viacheslav "Mevzinizi korusanız dahi cephane ve teçhizatınız bitiyor, bize ulaşmaya çalışan araçlar ise pusuya düşürülüyor." dedi.

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        Ukrayna'nın üst düzey komutanlardan biri olan General Oleksandr Syrsky de en güçlü Rus taarruzlarından biriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

        ABD ise Rus ilerlemesini durdurmak adına Ukrayna'ya anti-personel kara mayını kullanımı konusunda izin verdi.

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        #Ukrayna
        #rusya
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