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        Haberler Dünya Son dakika: İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı | Dış Haberler

        Son dakika İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı

        ABD medyası, İsrail ve Lübnan'ın İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların durması için ateşkes şartlarında anlaştığını duyurdu. Öte yandan Reuters'in haberine göre İsrailli üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinin yarın Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere toplanacağını onayladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:24
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        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
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        ABD medyası, İsrail ve Lübnanlı yetkililerin İsrail ve Hizbullah arasında 7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların durması için ateşkes şartlarında anlaştıklarını duyurdu.

        Reuters'a yansıyan habere göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar iki önemli şart sunmuştu.

        Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesi gerektiğini belirten Saar ayrıca Hizbullah’ın Lübnan’ın herhangi bir bölgesinde silahlanmayacağının garantisini istemişti.

        KABİNE ATEŞKES ANLAŞMASINI ONAYLAYACAK

        Öte yandan Reuters'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinin yarın Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere toplanacağını onayladı

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