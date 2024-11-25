İstanbul’da kan donduran cinayetler işleyen Bahtiyar Aladağ’ın 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olay dün saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece'de, Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silah ateş etmeye başladı.

Saldırgan Bahtiyar Aladağ ilk olaydan yarım saat sonra yani saat 17.00 sıralarında aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) başından vuruldu. Özsökük hayatını kaybetti. Aynı saldırı Aladağ’ın kayınbiraderi olan Gökhan Soylu da alnından vuruldu. Ağır yaralanan Soylu’nun hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bu olayları gerçekleştiren Bahtiyar Aladağ olaylarda kullandığı silahla bindiği aracında başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 tabanca buldu. Olay yerlerinde ise toplam 9 boş kovan ele geçirildi.

İki adreste katliam yapan Bahtiyar Aladağ durmak bilmedi. Bu kez 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'a geldi. Orada kuzeni Şadan Serdar Buke'ye (33) de silahla ateş etti. Ağzından vurduğu kuzeni olay yerinde hayatını kaybetti.

AİLEDEN VE EŞİNDEN MÜRACAT YOK

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Aladağ’ın Sevim Aladağ isimli kadınla evli olduğu ve bir oğullarının olduğu öğrenildi. Şüphelinin 3 adet uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu belirtilirken eşi ve aile üyelerinin herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

3 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken; polis katil zanlısı Aladağ’ın eşi ve çocuğuna ulaşamadı. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, tüyler ürperten olayla karşılaştı. Ekiplerin çok yönlü olarak sürdürdüğü çalışmalar sonrasında katil zanlının 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Aladağ’ın eşi Sevim Aladağ'ın, kayınvalidesi Türkan Soylu'nun ve çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı.