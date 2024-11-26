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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: 2 eltinin kahreden ölümü! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Hayatlarının baharındaydılar... 2 eltinin kahreden ölümü!

        Kayseri'de, bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, elti olan 17 yaşındaki Fatma Aktürk ile 21 yaşındaki Beyza Aktürk yaşamını yitirdi, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Fatma ile Beyza'nın, Osman ve Ahmet kardeşler ile evli oldukları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 08:06 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:23
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        2 eltinin kahreden ölümü!
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        Kayseri'de yürek yakan kaza, Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Aktürk (24) yönetimindeki otomobil, Turgay Koyutürk (38) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        DHA'daki habere göre kazada, otomobilde bulunan Beyza Aktürk (21) ve Fatma Aktürk (17) yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, otomobil sürücüsü Ahmet, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve Ali Şeker (58) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Öte yandan elti oldukları öğrenilen Fatma ile Beyza'nın Osman ve Ahmet kardeşler ile evli oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
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