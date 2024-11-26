Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de son dönemde aldığı sonuçlarla son 4 sezondaki zirveden en uzak olduğu sezonu yaşadı.
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Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan Beşiktaş, şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunun ardından 12 maç sonunda zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşadı.
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Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabilen siyah-beyazlılarda kötü gidişat, Göztepe karşısında da sürdü.
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İzmir ekibi karşısında 2-0 öne geçtiği müsabakayı 4-2 kaybeden "Kara Kartallar", 1 haftayı bay geçtiği ve 12 müsabaka oynadığı bu süreçte ilk sırada yer alan Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk ihtimalini iyice zayıflattı.
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Şampiyonluk sezonunun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la ligde istediği sonuçları almakta güçlük yaşayan Beşiktaş, 2021-2022'deki 12 maçlık süreçte 20 puan toplayabildi. Söz konusu periyotta lider Trabzonspor'un 10 puan arkasında yer alan siyah-beyazlı ekip, sezonun devamında teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitti.
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Beşiktaş bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 12. haftayı 6. sırada noktalarken, sezon sonunda zirvenin 22 puan uzağında kaldı.
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2022-2023 SEZONU KÖTÜNÜN İYİSİ
Siyah-beyazlılarda 2022-2023 sezonu ise bu periyottaki en iyi süreç oldu.
Söz konusu sezonun 12. maçında Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Şenol Güneş'le dolduran siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 yenerek puanını 22'ye yükseltti ve lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
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Siyah-beyazlı ekip 12 haftalık süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, haftayı 4. sırada noktaladı.
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Beşiktaş sezonun sonunda ise 88 puan kazanarak şampiyon olan Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak 78 puanla sezonu 3. sırada tamamladı.
Geçen sezon da Beşiktaş adına işler yolunda gitmedi.
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Yine kasım ayında şampiyonluk umutlarından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir'i yenerek girdiği 12. haftada puanını 22'ye yükseltse de 31 puanlı lider Fenerbahçe'yi 9 puan geriden takip etti.
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Bu süreçte üst üste teknik direktör değişiklikleri yaşayan Beşiktaş 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldığı periyodun devamında da işleri yoluna koyamadı ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın 46 puan gerisinde kötü geçen sezonu tamamladı.
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ZİRVEYLE ARASI BU SEZON DAHA DA AÇIK
Lige peş peşe galibiyetlerle başlayan Beşiktaş'ta elde edilen son şampiyonluğun sonrasında 12. müsabakalar itibarıyla liderin en uzağına düştüğü dönem ise bu sezon oldu.
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Kadro derinliği konusunda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan ve taraftarlarından bu yönde eleştiriler alan siyah-beyazlı takım, ligde üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı. Son 4 lig maçında olası 12 puandan yalnızca 1'ini alan siyah-beyazlılar; Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında 3 puana ulaşamadı. Beşiktaş bu süreç sonunda ise lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.
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Geride kalan 12 maçında 6 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberlik alan Beşiktaş, 21 puan toplayarak şampiyonluk sonrası oynanan 4 sezondaki en kötü ikinci puana erişti.
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DURAN TOPLARI ENGELLEYEMEDİ
Ligde bu sezon rakip fileleri 21 kere havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde gördüğü 14 golün 5'inde rakiplerinin duran toplarını savunamadı.
Göztepe karşısında üst üste 2 korner golü yiyerek 2-0 üstünlüğünü kaybeden ve rakibinin oyuna ortak olmasına izin veren Beşiktaş'ın duran toplardaki savunma zaafı dikkati çekti.
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Kötü gidişatın başlangıcı olan Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı takımın 2 duran topunu engelleyemeyen ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın kalesi 1-1 sona eren Trabzonspor maçında yine duran topla yıkıldı.
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Bardhi'nin 17. dakikada kullandığı serbest vuruşta Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşuyla ağlara gönderdiği top bordo-mavili ekibin bu sezon ligdeki ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti.
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Eyüpspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında ise penaltıdan gol yiyen siyah-beyazlılar, Alman ekibinin duran top organizasyonu sonrasında filelere giden golüne engel olamadı.
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SON 4 SEZONDA ZİRVEYE OLAN UZAKLIĞI
Beşiktaş'ın son 4 sezonda ligdeki 12 maçta sergilediği performans şöyle:
2021-2022 SEZONU
1. Trabzonspor - 12 maç - 30 puan
2. Hatayspor - 12 maç - 23 puan
6. Beşiktaş - 12 maç - 20 puan
2022-2023 SEZONU
1. Fenerbahçe - 11 maç - 26 puan
2. Başakşehir - 11 maç - 23 puan
4. Beşiktaş - 12 maç - 22 puan
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2023-2024 SEZONU
1. Fenerbahçe - 12 maç - 31 puan
2. Galatasaray - 12 maç - 31 puan
5. Beşiktaş - 12 maç - 22 puan
2024-2025 SEZONU
1. Galatasaray - 12 maç - 34 puan
2. Fenerbahçe - 12 maç - 29 puan
6. Beşiktaş - 12 maç - 21 puan