Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim

Mutlu Kaya, 2015 yılında 19 yaşındaydı. Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasında dinleyenleri büyülemişti.

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Aynı sene bir erkeğin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Kaya'nın kurtulmasına mucize gözüyle bakılıyordu.

Ama dokuz yıllık tedavi ve çaba sonuç verdi.

Kaya şimdi tekrar şarkı söylüyor. Kısa süre önce "Diriliş" adlı yeni şarkısını sosyal medyadan yayınladı.

Kaya’yı Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde ziyaret ediyoruz. Hastaneden ilk çıktığında gazetecilere bir gün tekrar müzik yapacağını söylediğini gülümseyerek hatırlatıyor: REKLAM "Konuşamıyorsun, adım atamıyorsun, bir ölü gibisin, nefes alamıyorsun. Kelimeler zar zor ağzından çıkıyor ve söylediğin ilk şey ‘Ben müzik yapacağım’ oluyor. "Bunu söylerken inanmışım. Gerçekten inanmak çok çok önemli. Çok inandığım için bugüne kadar gelebilmişim."

Mutlu Kaya’yı dört yıl önce ziyaret ettiğimizde onu vuran adamın birkaç yıl içinde serbest kalacağından endişeliydi. Aradan geçen zamanda saldırgan Veysi Ercan tahliye oldu. Kaya, "Tatil gibi bir hapis yattı" diyor. "Ben hem bedenime hem de bu evin dört duvarları arasına hapis olurken o cani, özgür ve kendine bir hayat kurdu." Kaya, saldırıdan beri beyninde bir kurşunla yaşıyor ve hayatına engelli devam ediyor.

Adaletin kendisi için tecelli ettiğine inanmıyor. Saldırganla aynı şehrin sınırlarında yaşamaktan dolayı da endişeli. Mutlu Kaya, dört yıl önceye göre fiziki olarak ilerleme sağlamış olsa da temel ihtiyaçları için hâlâ desteğe ihtiyacı var. Bu süreçte annesi Hanım, ablası Songül ve diğer kardeşlerinin büyük rol oynadığını söylüyor. REKLAM Annesi "Mutlu benim bebeğim. Adım atmayı, konuşmayı, her şeyi yeniden öğrenmeye başladı..." diyor.

Kaya'nın tek başına yürüyebilmesi için uzun süreli ve düzenli bir tedaviye ihtiyacı var. Maddi yönden çok külfetli olan bu süreç için yapılan yardımlar yeterli olmamış. Ancak Kaya, dışarıdan gelen destek sayesinde düzenli olarak fizik tedavi alıyor. Bazı hayırseverlerin katkıları ile eve koşu bandı ve bisiklet de alınmış. Kaya, her gün birkaç saat egzersiz yaptığını anlatıyor.

'Daha iyiyim, inşallah daha iyi olacağım' Egzersizler sayesinde Kaya'nın el ve ayak kasları biraz daha güçlenmiş. Artık çatalı tutup elini ağzına götürerek yemek yiyebiliyor. "Dokuz yıl önce bir ölü gibiydim, konuşamıyordum, hayallerimden biri de kendi ellerimle yemeğimi yiyebilmekti, artık yapabiliyorum" diyor. REKLAM "Ve daha iyi yürüyebiliyorum. Daha iyiyim, inşallah daha iyi olacağım" diye ekliyor.

Zamanının büyük bölümünü, oturma odasında, pencere köşesindeki koltukta, dışarıyı izleyerek ve sosyal medyayı takip ederek geçiriyor. Mutlu'ya bir yavru kedi hediye edilmiş, Lili. Onunla oynamaktan çok keyif alıyor. "Kedim sayesinde sabahları artık daha mutlu uyanıyorum" diyor. Kaya'nın ablası Dilek Kaya da beş yıl önce, erkek arkadaşı olduğunu iddia eden astsubay Yusuf Çalışkan tarafından kafasından vurularak öldürüldü.

Kaya ailesi ve Diyarbakır Barosu avukatları bu süreci yakından takip ettiler. Çalışkan, kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası aldı. İyileşmesi için Dilek ablasının çok mücadele verdiğini anlatan Mutlu, o öldürülünce çok sarsılmış ve uzun bir süre içine kapanmış. "Beni bu halde görmeye dayanamayan ablamın çok kez ağladığını duydum. O beni ölümden kurtarmıştı ama ben onu kurtaramadım, bu beni çok sarstı.

REKLAM "Sonra, ablam için, tüm kadınlar için ayağa kalkmam gerektiğini düşündüm. ‘Mutlu sen pes etmemelisin’ dedim. "Ablamın mezarına gittim ve ona söz verdim, dedim ki ‘Bir gün tek başıma yürüyerek seni ziyarete geleceğim ve 'Ablacım, ben başardım diyeceğim'.'' Kaya, vurulduğu günden bu yana yüzlerce kadının öldürüldüğünü, kadınlara ve çocuklara şiddetin arttığını söylüyor.

Bunun için "kötü insanlara karşı güçlü ve dik durmak gerektiğini" vurguluyor. 'Bir gün ben de böyle yürüyeceğim' Kaya, pencerenin önünde her gün caddeden gelip geçenleri izliyor: "İnsanları izlerken hayal kuruyorum, bir gün ben de böyle yürüyeceğim diye. Ayaklarına bakıyorum, nasıl adım atıyorlar diye. Önce dizlerini mi kırıyorlar? ‘Ha, çok zor değil, bacağını kaldırıyor, adım atıyor, ben de yapabilirim' diyorum. Mutlu oluyorum. Sonra kalkıp sporumu yapıyorum."

Mutlu artık daha düzgün konuştuğu ve şarkı söylemeye çalışırken müziğin tonunu tutturabildiği için de şükrediyor. REKLAM "Beş altı ay sonra çok çok daha iyi söyleyebileceğime de canı yürekten inanıyorum" diyor. Ve bize "Diriliş" adındaki şarkısından bir bölüm okuyor: "Zalim olanlar elbet, Bir gün verecek hesabını, Duysun insanlar geliyorum,

Bilsinler ki ben buradayım…" Ne olmuştu? Lisede müzik eğitimi alan Mutlu Kaya, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi birinci sınıf öğrencisiyken bir ses yarışmasına katıldı. Kaya'nın 2015 yılındaki bu performansı tüm Türkiye'de konuşuldu. Aynı yıl 27 Mayıs'ta ablasının evindeyken, Veysi Ercan adındaki saldırgan tarafından kafasından vuruldu. Saldırıyı hâlâ çok net hatırlıyor.

Yarışma programına katıldıktan sonra, Ercan tarafından tehdit edilmeye başladığını, olay günü saat 15:00 gibi saldırganın telefonla arayarak kendisini tehdit ettiğini söylüyor. "Bana 'Aşağı inmezsen, eve girip oradaki herkesi öldürürüm' dedi. Ben de korkudan aşağı indim. O sırada silahını çıkardı, ben de kaçtım. Kurşunlardan biri kafama isabet etti. Yere düştüm ama bilincim açıktı, ablam ve kardeşimin çığlıklar attığını hatırlıyorum."

Ercan savunmasında, öldürmek kastı olmadığını, Kaya'nın ona hakaret etmesi üzerine gelişigüzel ateş ettiğini ileri sürmüştü. Kaya, bu olayın ardından 58 gün komada kaldı.