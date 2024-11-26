Galatasaray'dan Davide Calabria hamlesi
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Davide Calabria ile bir transferle iki bölgeyi tamamlamak istiyor.
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Galatasaray’da transfer hareketliliği şimdiden başladı…
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Önceliğini kanat transferine veren sarı-kırmızılılar bek bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.
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9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenen Elias Jelert’in adaptasyon sorunları yaşaması Galatasaray’ı arayışlara itti.
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Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’ın bu bölgede forma giymek istememesiyle birlikte Galatasaray transfer için düğmeye bastı.
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Okan Buruk sağ bek için eski futbolcusu Sacha Boey’u düşünse de Fransız yıldızdan gelen haber Cimbom’u farklı arayışlara itti.
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2025 sezonu sonunda sözleşmeleri bitecek olan oyunculara dair çalışma yapan Galatasaray aradığı beki de İtalya’da buldu.
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Sarı-kırmızılılar Milan’da istediği süreleri bulamayan Davide Calabria’yı gündemine aldı.
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Hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen İtalyan sağ bekin Milan’la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor.
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Milan’ın da devre arasındaki bir satışa 3-4 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi durumunda onay verebileceği öğrenildi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu’yla birlikte milli maç arasında İtalya’ya tatile gitmişti.
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Buruk ve Kavukçu, Milano’da aracı menajer George Gardi’yle bir araya gelmiş ve transferdeki yol haritasına dair fikir alışverişi yapmıştı.
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Galatasaray’ın Calabria transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.
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