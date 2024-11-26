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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı - 26 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 4 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 07:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 07:38
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 2

          Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor.

        • 3

          Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        • 4

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

          Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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