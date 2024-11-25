Macaristan: 76 - Türkiye: 81 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

Cedi Osman'ın 9 sayısıyla maça 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, Ömer Faruk'un da pota altı katkısıyla 6. dakikayı 17-10 önde geçti. Türkiye, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.

Milli takım grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası vizesini aldı.

Türkiye, kadın basketbolundan sonra erkeklerde de Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu ay başında elemelerin bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı. Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 6 sayılık (66-60) üstünlük yakaladı ve milli takıma molayı aldırdı. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türkiye, 36. dakikada tekrar öne geçti: 66-68. Ay-yıldızlı ekip, Cedi Osman'ın üst üste sayılarıyla son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi. Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

SON 2 MAÇTA SIRALAMA BELLİ OLACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak. Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

CEDİ OSMAN'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Macaristan karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Milli takımın kaptanı Cedi, karşılaşmayı 33 sayı, 11 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı. Cedi Osman gibi sezon başı NBA'den Avrupa basketboluna dönen Ömer Faruk Yurtseven ise 22 sayı, 9 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu.