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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Macaristan: 76 - Türkiye: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Macaristan: 76 - Türkiye: 81 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. 12 Dev Adam rakibini 76-81 mağlup etti ve Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:26
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

        Milli takım grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası vizesini aldı.

        Cedi Osman'ın 9 sayısıyla maça 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, Ömer Faruk'un da pota altı katkısıyla 6. dakikayı 17-10 önde geçti. Türkiye, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.

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        İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Macaristan, 13. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-21. Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle moladan 7-0'la dönen Türkiye, 15. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 23-28. Devrenin sonunda rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğin başında Ömer Faruk'un smaç basketleriyle farkı çift hanelere (31-44) çıkaran Türkiye, 24. dakikayı 47-33 üstün geçti. Türkiye'nin top kayıplarını değerlendiren Macaristan, 27. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Adam Hanga'nın çeyrek sonundaki 3 sayılık basketiyle Macaristan 14 sayılık farkı kapattı ve son çeyreğe 54-54'lük eşitlikle girildi.

        Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 6 sayılık (66-60) üstünlük yakaladı ve milli takıma molayı aldırdı. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türkiye, 36. dakikada tekrar öne geçti: 66-68. Ay-yıldızlı ekip, Cedi Osman'ın üst üste sayılarıyla son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi. Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

        KADINLARDAN SONRA ERKEKLER DE BİLETİ KAPTI

        Türkiye, kadın basketbolundan sonra erkeklerde de Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu ay başında elemelerin bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı. Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        SON 2 MAÇTA SIRALAMA BELLİ OLACAK

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak. Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        CEDİ OSMAN'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Macaristan karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Milli takımın kaptanı Cedi, karşılaşmayı 33 sayı, 11 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı. Cedi Osman gibi sezon başı NBA'den Avrupa basketboluna dönen Ömer Faruk Yurtseven ise 22 sayı, 9 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

        SAYILARIN TAMAMI İLK 5'TEN

        Türkiye'nin karşılaşmada ürettiği sayıların tamamını ilk 5 oyuncuları kaydetti. Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başlayan milli takım, bençten skor katkısı alamadı.

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