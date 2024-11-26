Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği

Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in ortak katkılarıyla, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) kuruldu.

Özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul, stratejik varlık dağılımı gibi alternatif yatırım alanlarına odaklanan araştırmalar gerçekleştirecek olan merkezin, yeni bir alternatif yatırımlar ekosistemi oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Açılışta konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un merkezin açılışına özel önem verdiğini belirterek, "Bizim ailede iş bölümleri yapılır ve ona göre görev dağılımı olur. Fakat, ailemizde iki üyemizin üniversite (Koç Üniversitesi) ile ilgili sorumluluğu yok, o kişiden biri de benim. Rahmi Bey, KUES'in açılışına ve Esas Holding ile yaptığımız bu işbirliğine çok önem verdi, Ali Bey (Ali Sabancı) ile ayrı bir dostluğu var onun, bugün kendisi katılamadığı için ben buradayım" dedi.

Türkiye'nin son dönemde yabancı yatırımcıyı çekemediğini de vurgulayan Koç, "Yabancı sermayeyi neden çekemiyoruz, çünkü ülkemizde son dönemde maçın kuralları devamlı değişiyor. Adam gelip önünü göremiyor, göremediği zaman da güvenli liman olarak görmüyor. Halbuki dünyada trilyonlarca para gidecek yer arıyor. İnanıyorum ki KUES'in yaptığı çalışmalar, yabancı yatırımların çekilmesine rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

Sabancı, "Bugün burada konuşabiliyorsam bu Koç Ailesi sayesindedir. 2023'te geçirdiğimiz kaza sonrası, Koç Ailesi'nin kurduğu sağlık sistemi beni hayata döndürdü" diye konuştu.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da, konuşmasına Koç Ailesi'ne teşekkür ederek başladı.

Ali Sabancı, Koç Grubu ile bugüne kadar sadece bir bankada çok kısa bir ortaklık yaptıklarını hatırlatırken, Ali Koç ise geçmişte Sabancı Ailesi ile işbirliği fırsatları aradıklarını, "Daha önce denedik, ama olmadı" sözleri ile anlattı.

Öte yandan, KUES ile birlikte Koç ve Sabancı isimleri hayır işleri haricinde ilk kez yan yana gelmiş oldu.

DÜNYADA 22 TRİLYON DOLAR, TÜRKİYE'DE 25 MİLYAR DOLAR

KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt'un verdiği bilgiye göre, hisse senedi, bono ve tahvil ile nakit ve benzeri varlıkları kapsayan geleneksel yatırımlar 2023'te dünyada 230 trilyon dolar, Türkiye'de ise 460 milyar doları buldu.

Girişim sermayesi, gayrimenkul, hedge fon, Emtia, altyapı ve diğer varlıkların yer aldığı alternatif yatırımlar ise 2023'te dünya çapında 22 trilyon doları gördü. Alternatif yatırımların geçem yıl Türkiye'deki büyüklüğü ise yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.