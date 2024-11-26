Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. İtalya ekibi, sarı-kırmızılıların sürpriz teklifini reddetti. İşte detaylar...
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Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Ocakta imzayı attırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.
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Nijerya basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Osimhen için 25 milyon euro peşin, kalan 50 milyon euroyı da taksitli olarak ödemek istedi.
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İtalya ekibinin ise sarı-kırmızılıların bu teklifini yetersiz bulduğu ve 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesini istediği aktarıldı.
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Chelsea, Arsenal, Newcastle United ve Suudi Arabistan ekiplerinin yakın takibe aldığı Nijeryalı golcü için Manchester United'ın da devreye girdiği belirtildi.
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GALATASARAY KARNESİ
Sarı-kırmızılı formayla 10 maçta süre alan yıldız forvet, 8 kez ağları havalandırdı ve 4 kez de gol pası verdi.
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