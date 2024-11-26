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        Haberler Gündem Politika Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı | Son dakika haberleri

        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, teğmenlere yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle Bakan Yaşar Güler'i açtıkları dövizlerle protesto etti. Bakan Güler, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Mustafa Kemal'in Askeri olmak suç mu?" sözlerine "Atatürk'ün askeri olmak suç değil" yanıtını verdi. Bakan Güler, komisyonda yaptığı sunumda, "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Kuzey Irak'ta kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:12
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        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

        Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, sıralarına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tokalaşmak üzere CHP sıralarına geldiği sırada CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz." dedi.

        Güler ise ""Atatürk'ün askeri olmak suç değil. Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diye karşılık verdi.

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        Bir süre gerginliğin yaşandığı komisyon toplantısı Bakan Güler'in sunumuyla devam ediyor.

        Bakan Güler'in sunumundan öne çıkanlar şöyle;

        "KUZEY IRAK'TA KİLİT KAPANMIŞTIR"

        "Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemizde tarihi adımlar attık, atıyoruz. Geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli operasyonların yerine, bugün terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Kuzey Irak'ta Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.

        TSK'DAN FETÖ İLTİSAKLISI 23 BİN 879 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

        Diğer yandan FETÖ ile kararlı mücadelemiz kapsamında, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ ile iltisaklı 23.879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edilmiştir.

        SINIR GÜVENLİĞİ VE KAÇAK GÖÇMENLER

        Ülke sınırlarını korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla hudutlarda en etkili ve kademeli tedbirler uygulanıyor. Ortaya çıkan tehdit durumu ve gelişmelere göre sınırlarımızdaki tedbirler, gerek birlik takviyesi gerekse teknolojik olarak sürekli güncellenip geliştirilmekte ve böylelikle hudutlarımızdan kaçak geçişlere asla imkan tanınmamaktadır.

        DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

        Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda komşumuz Yunanistan ile uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözmek için çaba gösteriyoruz. Türkiye, bu konuda geçmişten bu yana barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi'nin bir barış denizi olarak kalması için gayretlerini ve iyi niyetini ortaya koymaktadır. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Yunanistan Başbakanı'nın liderliğinde iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltılmıştır.

        YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER

        Yunanistan ile Türkiye arasında, geçtiğimiz yıl kasım ayında Ankara'da gerçekleşen toplantıdan sonra, bu yıl 22 Nisan'da Atina'da, 6 Kasım'da da İstanbul'da iki toplantı daha gerçekleştirdik. Yapılan bu toplantılarda diyalog ortamının sürdürülmesi niyetini karşılıklı teyit ettik."

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        #Mustafa Kemal
        #teğmen
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #Son dakika haberler
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