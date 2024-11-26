Medina transferinde Fenerbahçe'ye müjde!
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Cristian Medina'nın Porto'ya transfer olabileceği gündeme gelmişti. 22 yaşındaki futbolcu için Porto'nun ilgisi doğru olurken Boca Juniors yönetimi geçmiş dönemdeki Valera transferi için Porto'ya mesafeli ve futbolcusunun Fenerbahçe'ye transfer olmasını istiyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe yaz transfer döneminden bu yana Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyordu.
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22 yaşındaki futbolcu için son olarak Porto’nun devreye girdiği haberleri çıktı.
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Medina için Porto’nun ilgisi doğru olurken bu durum ilginin ötesine geçmedi. Portekiz ekibinden Boca Juniors’a şimdiye kadar resmi bir teklif gelmedi.
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Porto’nun Boca Juniors ile geçtiğimiz yaz bir transfer geçmişi olmuştu. Porto, Boca forması giyen Alan Varela’yı 8 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağlamıştı. Fakat Porto, Varela transferindeki ödemenin tamamını Boca Juniors’a ödemedi. Arjantin ekibi bu yüzden Medina transferi için Porto ile görüşmekten çekiniyor.
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Boca Juniors cephesi ise Medina’nın devre arasında takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakıyor. Medina da bu yüzden transfer iddiaları güçlendiğinden beri takımında süre almıyor.
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BOCA CEPHESİ F.BAHÇE’Yİ İSTİYOR
Fenerbahçe Yönetimi, Medina tranferi için Boca Juniors ile bonuslarla 15 milyon dolarlık teklifte uzlaştı. Porto’nun ilgisi doğru olsa da Boca yönetimi futbolcusunun Fenerbahçe’ye transfer olmasına daha sıcak bakıyor.
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Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.