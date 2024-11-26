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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor - Otomobil Haberleri

        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor

        Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz Mart'ta araç satışı sonrası, zorunlu trafik sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti. Belirtilen 9 aylık süre 5 Aralık tarihinde doluyor. Buna göre araç alım satım işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük süre uygulanmayacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:59
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        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
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        Resmi Gazete'nin 5 Mart'taki sayısında yayımlanan karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

        Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi. Kişilerin işlediği veya ihmal ettiği bir fiilden sorumlu tutulması gerektiğine işaret edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konusunda da açıklığın bulunmadığı ileri sürüldü.

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        Başvuruyu görüşen AYM, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

        Kararın gerekçesinde aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun 'oldukça ağır bir müdahale' niteliği taşıdığı kaydedildi.

        SÜRE 5 ARALIK'TA DOLUYOR

        Bu gelişmelerin ardından belirtilen 9 aylık süre 5 Aralık tarihinde doluyor. Buna göre araç alım satım işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük süre uygulanmayacak.

        Bu kapsamda trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek.

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