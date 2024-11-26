Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.652,56 %-0,08
        DOLAR 34,6346 %0,19
        EURO 36,4907 %0,51
        GRAM ALTIN 2.929,63 %0,40
        FAİZ 40,80 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 33,93 %0,67
        BITCOIN 91.893,00 %-1,94
        GBP/TRY 43,6288 %0,39
        EUR/USD 1,0515 %0,19
        BRENT 73,76 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 4.789,94 %0,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem izolatörlü binaya yüzde 30 deprem sigortası indirimi - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem izolatörlü binaya yüzde 30 deprem sigortası indirimi

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri Serpil Günal, ZAS ile halihazırda ortalama bin 270 lira olan sigorta priminin daha geniş bir teminat içerdiği için ortalama 2 bin 250 liraya çıkmasını beklediklerini ifade ederek "Tabii indirimler de olacak. Yenileme indirimine  devam edeceğiz. Dairenin bulunduğu kata göre sel teminatında 3 ve üzerindeki katlarda yüzde 50'lik indirim olacak. Deprem izolatörlü binalarda yüzde 30 indirim öngörüyoruz. Ancak sürprim (ek prim) uygulamamız da olacak. Örneğin 2 bin ve öncesi dönemde yapılmış binalarda ve 8 ve üzerindeki katlarda yüzde 10 civarında fazla prim uygulanacak" diye konuştu. 

        Giriş: 26.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri Serpil Günal, Zorunlu Deprem Sigortası'ndan (ZDS) depremin yanı sıra iklim değişikliğinin riskleri artırması nedeniyle diğer afetleri de kapsayan Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) geçiş için gün saydıklarını belirtti. Günal Meclis'te yasal değişiklik yapılır yapılmaz ikincil düzenlemelerin de yapılarak tüm doğal afetleri kapsayan yeni sigortanın hayatımıza gireceğini ifade etti.

        HERKESE 150 BİN LİRA MADDİ DESTEK

        Deprem ve yanardağ püskürmesinin yanı sıra sel, orman yangını, çığ, heyelan ve hortumun ZAS kapsamı içine alınacağını böylece sigortalılık oranının da önemli oranda artmasını beklediklerini kaydeden Günal, "Aynı zamanda acil ihtiyaç teminatını da hayata geçireceğiz. Deprem ve yanardağ püskürmesi haricinde diğer doğal afetlerde orada yaşayan bireylerin acil ve temel ihtiyaçları için 150 bin liraya kadar maddi destek sağlayacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        Günal, ZAS ile halihazırda ortalama 1.270 lira olan sigorta priminin de yine ortalama 2 bin 250 liraya çıkmasını beklediklerini ifade ederek "Tabi ki şu anda olduğu gibi indirimler de olacak. Yenileme indirimine devam edeceğiz. Sel teminatında dairenin bulunduğu kata göre 3 ve üzerindeki katlarda yüzde 50'lik indirim olacak. Deprem izolatörlü binalarda yüzde 30 indirim öngörüyoruz. Ancak sürprim (ek prim) uygulamamız da olacak. Örneğin 2 bin ve öncesi yapılmış binalarda ve 8 ve üzerindeki katlarda yüzde 10 civarında fazla prim uygulanacak" diye konuştu. Günal'ın verdiği bilgiye göre ZAS'te deprem ve selde prim bölgelere ve konutun durumuna göre değişirken diğer doğal afetlerde maktu olacak. Örneğin hortum için 150 lira gibi sabit tutar belirlenecek.

        DOĞALGAZ VE İNTERNET ABONELİĞİNDE DASK

        Deprem için 7 ayrı risk bölgesi bulunduğunu hatırlatan Günal, heyelan ve sel için de 5 ayrı bölgenin belirlendiğini primlerin bu bölgelerde göre farklılaşacağını anlattı. Günal'ın anlatımına göre sel ve heyelanda İstanbul'da farklı bir prim Konya'da farklı bir prim olacak. Tabii ki riskli bölgelerde sel primi daha yüksek olacak.

        Günal yeni dönemde, DASK için kontrol noktalarının da artacağını dile getirerek tapu, elektrik, su aboneliklerinin yanı sıra doğalgaz ve internet abonelikleri sırasında da deprem sigortası poliçesinin isteneceğini söyledi.

        ZAS ile birlikte mobil uygulamalarının da hayata geçeceğini vurgulayan Günal, e-devlet şifresi ile girilecek uygulama ile sigorta yenilemelerinin takip edileceğini, hasar ihbarı yapılacağını, hasar ihbarındaki süreçlerin takip edileceğini, deprem sırasında bölgenin risk durumuna göre vatandaşın bulunduğu konumun görüleceğini, eksik evrakın da buradan gönderilebileceğini dile getirdi.

        SİGORTALILIK ORANI YÜZDE 56

        Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Günal, deprem sigortalılık oranının yüzde 56 olduğunu belirterek toplam 11,3 milyon adet poliçede bölgesel olarak en yüksek oranın Marmara'da olduğunu hatırlattı. Bu bölgede sigortalılık oranının yüzde 64 olduğunu vurgulayan Günal hem deprem kuşağında olunması hem de iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin giderek arttığının altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem sigortası
        #DASK
        #sigorta
        #Zorunlu Afet Sigortası
        #ZAS
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Habertürk Anasayfa