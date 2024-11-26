‘Belediye kreşleri’ tartışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yazılan bir yazı belediyelerin kreşleri ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık” ifadesini kullandı. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bakanlıkça gönderilen belgeyi yayınlarken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtilerek “İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır” denildi. Konuyla ilgili Bakan Kurum ve Bakan Tekin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın okul açma ya da kapatma yetkisinin bulunmadığını belirtip belediyelerin kreş açmasını CHP'nin engellediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de, "Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanı, 'Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'Ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'Mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir" ifadelerini kullandı