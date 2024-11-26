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Bebekler gibi mışıl mışıl uyumak için 'kahverengi gürültü'

Bebeklerin uyumasını kolaylaştırmak için 'beyaz gürültü' varsa, yetişkinler için de 'kahverengi gürültü' var. Dolayısıyla uyumak için sese ihtiyaç duyanların televizyon eşliğinde uyumak istemesi anlaşılabilir. Ama uyku kalitesi için gürültü türü de önemli...

Giriş: 26.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:38
Melike Tümer
Haberler Stil Kahverengi gürültü nedir? Bebeklere beyaz gürültü, yetişkinlere kahverengi gürültü

Sadece bebeklerin değil, yetişkinlerin de uyumasını kolaylaştıran 'gürültü' mü varmış?! Evet, ilk duyduğumda şaşırmıştım doğrusu...

Beyaz gürültüyü biliyordum. Zaten kendi çocuğu olan ya da en azından yakınında bebek büyüten birileri olanların bunu duyma olasılığı yüksek. Çünkü beyaz gürültü, yani bebeklerin kendilerini anne karnında hissetmesini sağlayan, anne karnındaki gibi tekdüze seslerin taklidi, rahat uyumalarını sağlıyor ve özellikle kolik bebeği olan ebeveynler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Ama bazı yetişkinler için de gürültünün uyumaya yardımcı olduğu gerçeği şaşırtıcı, değil mi?

Bu bilginin üzerine gitmeye karar verip biraz araştırınca, karşıma bu defa 'beyaz' değil, 'kahverengi' gürültü çıktı.

Tıpkı bebeklere dinletilen uğultu gibi statik seslerin yanında, yetişkinler için de bas ağırlıklı notalardan oluşan kahverengi gürültü, dışarıdaki sesleri maskeleyerek, rahatlamayı teşvik ediyor ve insanların uykuya dalmasına yardımcı olabiliyor.

Bazı insanların fonda hafif bir televizyon sesiyle, hatta kimilerinin özellikle hayvan belgeseli sesiyle, bazılarının vantilatör vızıltısıyla, kimilerinin de TikTok, YouTube veya Spotify oynatma listesi eşliğinde uykuya dalmayı seçtiğini görmüşsünüzdür ya da belki siz de onlardan birisinizdir.

Ama neden bazılarımız uyku yardımcısı olarak arka plan gürültüsünü tercih ediyor?

Uyku uzmanlarına göre, uyumak için gürültüye ihtiyaç duymanın veya ortamın gürültü olmasını istemenin aslında birkaç nedeni var.

ANKSİYETENİZ OLABİLİR

Başınızı yastığa koyduğunuzda zihninizde düşünceler birbirini kovalar hale geliyor olabilir:

"Bu ödevi nasıl yetiştireceğim?"

"Bugün iş yerinde söylediğim şey utanç vericiydi."

"Paramı ay sonuna yetirebilecek miyim?"

"Keşke ona ağzının payını verseydim!"

Tanıdık geldi mi?

İşte uyku uzmanları, sessizliğin, kaygı ile mücadele edenlerin zihinlerini çalıştırabildiğini, bu nedenle arka planda biraz gürültü olmasının, sakinleştirici etki yaratabileceğini söylüyor.

Endişeli veya düşünceleri yarışan insanların, kendi içlerine bakmaktan ve zihinlerinin onlara söylediklerinden kaçınmak için ses ve müziği kullanabildiklerine işaret ediyor.

RAHATSIZ EDİCİ SESLERİ MASKELER

Sokakta yankılanan motosiklet sesleri, yan komşunun bitmek bilmeyen gürültüsü, özellikle geceleri daha dikkat çekici hale gelip uykuya dalmanızı engelleyebilir. İşte böyle bir durumda yumuşak bir melodi ya da televizyondan gelen hafif bir dizi sesi, diğer tüm rahatsız edici sesleri bastırıp rahatlamanızı sağlayabilir.

Uyku uzmanları, 'kahverengi gürültü'nün önemli miktarda gürültü kirliliğine sahip olabilecek kentsel alanlarda yaşayan insanlar için faydalı olabildiğini söylüyor.

Gece vardiyasında çalışıp gündüz uyumaya çalışanlar için de rahatsız edici gürültüleri maskelemek, faydalı olabilir.

Ancak uzmanlar, uyku gürültü seviyesinin 60 desibel veya daha altında tutulmasını öneriyor. Bu ses seviyesi, yaklaşık bir metre uzaklıkta oturan iki kişi arasındaki normal bir konuşma kadar yüksek bir ses anlamına geliyor.

BELKİ DE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) YAŞIYORSUNUZ

Yetişkinlerde DEHB'in belirtileri arasında çabuk öfkelenme, stresle başa çıkmakta zorlanma, düşük hayal kırıklığı toleransı, sık ruh hali değişimi, dürtüsellik (ani iş, eş, şehir değişiklikleri gibi) durumları sayılabilir.

Benzeri özellikleri taşıyorsanız ve bir ruh sağlığı uzmanı tarafından teşhis aldıysanız, genellikle sabit seslerin odaklanmaya ve rahatlamanıza yardımcı olduğunu görürsünüz.

SESSİZLİK RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİR

Hayatlarımız genellikle sürekli meşguliyet ve gürültüyle dolu. İş yeri arkadaşlarının konuşma sesleri, restoranda sohbet eden diğer insanlar, şehirdeki koşuşturma, araba sesleri, buzdolabının vızıltısı, gecenin sessizliğiyle tam bir tezat oluşturuyor.

Sessizlik, alıştığımız ses düzeyinin dışına çıkardığı için beynimizin kapanmasını, rahatlamasını ve düşüncelerden uzaklaşmasını zorlaştırabiliyor.

Uyku uzmanlarına göre insanlar, arka plandaki düşük ses düzeyine alıştıkları ve sessizlikten rahatsız oldukları için dış gürültüyü kullanıyorlar.

TANIDIK GELİR

Kardeşleriniz varsa, ev arkadaşlarıyla kaldıysanız ya da yurtta yaşadıysanız, 'gürültü' size tanıdık gelir ve uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir.

Uyku uzmanlarına göre beynimiz de diğer her şey gibi eğitilebilir.

Bu nedenle, eğer bir kişi uyumasına yardımcı olmak için gürültüyü kullanmaya başlarsa, uyumak için bir tür uyarana ihtiyaç duymaya alışacaktır.

DAHA AZ YALNIZ HİSSETTİRİR

Daha az ses, etrafta daha az insan ve dolayısıyla yalnızlık anlamına gelir.

Tabii bazı insanlar yalnızlığı sevse de bazıları bu sessizliği gürültüyle doldurup yalnızlık hissini defetmek ister.

Bu, genelde eşini kaybetmiş insanların ya da ilk kez yalnız yaşama deneyimi edineceklerin korkusuna işaret eder.

HANGİ GÜRÜLTÜ DAHA İYİ GÜRÜLTÜ?

Yukarıda saydığımız gerekçelerle uyku gürültüsüne ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Peki ama uyku kalitesi söz konusu olduğunda gürültü türünün hiç mi önemi yok?

Uyku uzmanları, televizyon programlarının sesinin yükseleceği anlar olabileceğinden ve müzik, zihninizi çok meşgul edebileceğinden, bebekler için kullanılan beyaz gürültüden daha yumuşak ve derin seslere sahip olan kahverengi gürültünün rahatlamaya yardımcı olabileceğini aktarıyor.

Yani beyaz gürültünün sesinden çok daha kadifemsi ve alçak tonda sesleri içeren kahverengi gürültü, yalnızca düşük frekanslı seslerden ve daha fazla bas ağırlıklı notalardan oluşuyor.

"Nasıl ulaşacağım bu kahverengi gürültüye?" derseniz, YouTube'a ya da Spotify'a 'brown noise' yazıp aratın. Bakalım, karşınıza çıkan ses sizi rahatlatacak mı...

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İstanbul’da annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammed Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Büke ve kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük’ü öldüren, kardeşi Buket Aladağ’ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu’yu ağır yaralayan 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ’ın şoke eden 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olaylardan sonra intihar eden katil zanlısı Bahtiyar Aladağ’ın, eşi ve çocukları araştırılmaya başlandı. Çalışmalarla, katil zanlısının 29 yaşındaki eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ'ın cansız bedenleri bulundu. Seri cinayetler işleyen katil zanlının cinayet sayısı 7’ye yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada son 3 cesedin Büyükçekmece Gölü kenarında bulunduğunu belirtildi. Aladağ'ın uyuşturucu ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi
İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
Merkez Bankası'nın geçen hafta PPK karar metninde kullandığı 'güvercin' ifadeler aralık veya ocak ayında faiz indirimine gidileceği beklentisini yükseltti. Peki daha önceki 'ilk indirim' süreçlerinde Borsa İstanbul'da nasıl hareketler yaşandı? İşte cevabı...
Eğitime kar engeli
Yurtta yoğun kar yağışı birçok ili etkisi altına aldı. Niğde, Bingöl, Çankırı, Aksaray, Kırşehir, Kahramanmaraş, Düzce, Trabzon, Erzurum, Tokat, Sinop, Amasya, Karaman, Samsun, Giresun, Bayburt, Sivas, Adana, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Karabük, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Malatya, Yozgat ve Artvin'de okullar bir gün tatil edildi
‘Belediye kreşleri’ tartışması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yazılan bir yazı belediyelerin kreşleri ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık” ifadesini kullandı. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bakanlıkça gönderilen belgeyi yayınlarken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtilerek “İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır” denildi. Konuyla ilgili Bakan Kurum ve Bakan Tekin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın okul açma ya da kapatma yetkisinin bulunmadığını belirtip belediyelerin kreş açmasını CHP'nin engellediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de, "Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanı, 'Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'Ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'Mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir" ifadelerini kullandı