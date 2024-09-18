Uykusuzluk sorununa karşı 4-7-8 nefes tekniği
Uykusuzluk sorunu yaşayan yüzde 50'nin arasında yer alan kişi siz olabilir misiniz? Uyku uzmanların 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor
Yatakta bir sağa bir sola dönüp, bir türlü en huzurlu yeri bulamadığınız, gözlerinizi kapatsanız da göz kapaklarınızın isyankar tarafını gösterdiği, zihninizde bir türlü huzurlu sessizliği yakalayamadığınız o geceler…
Tanıdık geldi mi?
Üzülmeyin, yalnız değilsiniz.
Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50'si uykusuzluk sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Daha da ötesi, klinik vakalara göre her 10 kişiden 1'i kronik uykusuzluktan şikayet ediyor.
Dinlenmiş bir zihin ve beden için yeterince uyumak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama uyuyamadığımızda ne yapacağız? Uyku uzmanları 4-7-8 nefes alma yönteminin çoğumuzun kısa sürede uykuya dalmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Denemeye değer!
Amerika’da ‘Uyku Doktoru’ olarak bilinen Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi Üyesi, Klinik Psikolog Dr. Micheal Breus, uykunun nefes almaya bağlı olduğunu söylüyor. 4-7-8 nefes tekniğini TikTok videosunda anlatan Dr. Breus, “Bunu ister yatmadan hemen önce ister gece yarısı yapın” diyor ve yöntemin kalp atış hızını düşürmeye yardımcı olduğunu anlatıyor.
Teknik, 4’e kadar sayarak yavaşça nefes almayı, 7’ye kadar sayarak nefesinizi tutmayı ve 8’e kadar sayarak yavaşça nefes vermeyi içeriyor.
Dr. Breus, yöntemin nasıl işe yaradığını bilimsel açıklamasıyla birlikte veriyor:
"Aslında fazla karbondioksiti dışarı atıyorsunuz, bu da kalbinizin daha az çalışması gerektiği anlamına geliyor ve kalp atış hızınızı düşürüyor."
Yatmadan önce kalp atış hızının yüksek olması, uykuya dalmanın zorlaşması anlamına geliyor. Dolayısıyla kolay uyumak için kalp atış hızını düşürecek bir teknik olarak Dr. Breus’un yöntemi basit ve denenebilir.
Dr. Breus’un TikTok hesabına gelen yorumlar da bu kolay numaranın şaşırtıcı derecede işe yaradığına işaret ediyor.
Şimdiden iyi uykular!