Emekli aylığında fark ne kadar olacak?

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere bağlanacak emekli aylığının 2025 yılında verenlere göre en az yüzde 30 oranında daha fazla olacağını temmuz ayında gündeme getirmiştik. Merkez Bankası’nın o tarihteki yüzde 38’lik enflasyon tahminine göre farkı yüzde 34 olarak hesaplamıştık ama enflasyon Merkez Bankası’nın tahminini aşarsa farkın bir miktar azalacağını belirtmiştik.

Merkez Bankası’nın geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahmini 6 puan artışla yüzde 44 olarak revize edildi. Ekonomistler bu tahminin de aşılarak yıl sonu enflasyonunun yüzde 46’ya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

DİLEKÇE KONUSUNDA NASIL KARAR VERMELİ?

Yüz binlerce kişi “Emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermeli miyim, yoksa çalışmaya devam mı etmeliyim?” sorusu ile karşı karşıya.

Emekli olduktan sonra aynı işyerinde veya başka işyerinde benzer ücretle çalışmaya devam etme imkânı olan kişilerin emeklilik dilekçesini bu yıl vermesi avantajlı olur. Bir iki yıl içinde emekli olmak zorunda olan kişilerin de 2024’te emekli olması avantaj sağlıyor.

E-Devlet’te şu an görünen emekli aylığı düşük fakat çalıştığı işyerinden aldığı ücreti yüksek olanların ise emekli olmayıp çalışmaya devam etmesinin doğru olup olmadığını hesaplaması gerekir. Bunun için emekli aylığı ve ücret karşılaştırması yapılmalı. Örneğin emekli aylığı sistemde şu an 20 bin lira görünen Ali Beyin çalıştığı işyerinden aldığı brüt ücret 60.000 TL diyelim. Ali Bey 2024’te emekli olmazsa aylığında gelecek yıl 4.700 TL civarında düşüş olacak. Buna karşılık, çalışmaya devam ettiği her yıla karşılık emekli aylığı yaklaşık 1.800 TL artacak. Üç yıl çalıştıktan sonra emekli aylığı tekrar 2024’teki seviyesine gelecek. Ali Bey üç yıl içinde emekli olmak zorunda kalacaksa emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermemesi aleyhine olur. Yaşı gençse, üç yıldan daha uzun süre çalışma imkânı varsa emekli olmayıp çalışmaya devam etmesi avantajlı olabilir.