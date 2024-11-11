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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada ABD borsaları benzeri rekor dönemi geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Borsada ABD borsaları benzeri rekor dönemi geliyor

        Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp Ayılar ve Boğalar programının bu haftaki konuğu sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya oldu. Kaya geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not artırımının yanı sıra kötü gelen enflasyon rakamının Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programına olan güveni azalttığını ancak hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporu hem de ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin piyasaları oldukça olumlu etkilediğinin altını çizdi. Kaya, ABD borsalarının 50 iş günü yükselerek rekorlar kırdığının altını çizerek, "Bunun benzeri Türkiye'ye geliyor. Çünkü 2025'in başından itibaren Türkiye'de de faiz indirimleri başlayacak. Türk borsası iyimser havayı yakalayacak" dedi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:43
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        Borsada rekorlar dönemi geliyor
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        Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp Ayılar ve Boğalar programının bu haftaki konuğu sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya oldu. Kaya geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not artırımının yanı sıra kötü gelen enflasyon rakamının Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programına olan güveni azalttığını ancak hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporu hem de ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin Türkiye'yi oldukça olumlu etkilediğinin altını çizdi.

        2 MİLYAR DOLAR GELDİ

        ABD seçimleri tamamlandıktan hemen sonra Borsa İstanbul'un en çok yükselen ikinci borsa olduğunu ve gelen sıcak paranın etkisiyle Merkez Bankası rezervinin de 2 milyar dolar arttığını anlatan Kaya, temmuz ayı ortasından bu yana bazı önemli hisselerdeki satış dalgasının da bu gelişme ile tersine döndüğünü ifade etti.

        BİR ANDA BAHAR YAŞAYABİLİRİZ

        Diğer yandan borsada geçtiğimiz çeyreklik dönemlerde ve son kez bu dönemde kötü gelen bilançoların etkisinin artık bittiğini dile getiren Kaya, dördüncü çeyrekten sonra bilançolardaki iyileşmenin satın alınabileceğini kaydetti. Donald Trump'ın savaşları bitirme politikasının gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin kendini baharın ortasına bulabileceğini anlatan Kaya, diğer yandan global tarafta başta faiz indirimlerinin yavaşlaması ve enflasyonda bir miktar artışın görülebileceğini ancak ABD tarafından bu konuda kendisini de çok vurmayacak formülün bulunabileceğini kaydetti. Kaya, ABD borsalarının 50 iş günü yükselerek rekorlar kırdığının altını çizerek, "Bunun benzeri Türkiye'ye geliyor. Çünkü 2025'in başından itibaren Türkiye'de de faiz indirimleri başlayacak. Türk borsası iyimser havayı yakalayacak" dedi.

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        #Borsa İstanbul
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