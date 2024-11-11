Devrim Özkan ile Lucas Torreira, birbirlerine çok âşık

Devrim Özkan ile Lucas Torreira, birbirlerine çok âşık

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, oyuncu - futbolcu aşkının günümüzdeki en iyi örneklerinden biri.

REKLAM advertisement1 Birkaç aylık ayrılık yaşadıktan sonra barışarak ilişkilerine ikinci bir şans veren Devrim Özkan ile Lucus Torreira, mutluluklarını, her daim gözler önüne seriyor. Özkan ile Torreira'nın aşkı, ilişkilerde ikinci şansın olabileceğine örnek olarak gösteriliyor.

REKLAM Devrim Özkan'ın Galatasaray'ın her maçını tribünden seyretmesi, Lucas Torreira'nın sahadaki performansına bir hayli olumlu etkide bulunuyor. Bunun son örneği; dün oynanan Galatasaray - Samsunspor maçında gözler önüne serildi.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira, her zaman olduğu gibi her fırsatta ilişkilerini gözler önüne seriyor. Bir mekânda yemek yiyen Özkan ile Torreira, aşklarının boyutunu; önce restorandakilere, daha sonra da sosyal medya hesaplarından takipçilerine göstererek, bir kez daha; "Biz, birbirimize çok âşığız" mesajı verdi.