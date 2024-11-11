Davinson Sanchez milli takım arkadaşını getiriyor!
Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım için, Brezilya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için gaza bastı.
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Takımı güçlendirmek için harekete geçen sarı-kırmızılılar için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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G.SARAY'DAN JHON ARIAS'A TEKLİF!
RTI Esporte'nin haberine göre; devre arası için Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı Jhon Arias için 12 milyon Euro'luk teklif sundu.
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CRUZEIRO DA DEVREDE
Bu transferde Cruzeiro'nun da devreye girdiği ve sarı-kırmızılıların teklifinin aynısını sunduğu belirtildi.
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Brezilya ekibinin teknik direktörü Fernando Diniz'in Kolombiyalı oyuncuyu çok istediği kaydedilirken, Fluminense Başkanı Mario Bittencourt'un ise yalnızca Avrupa'ya transferine onay verebileceği aktarıldı.
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Bu sezon takımı adına 46 maça çıkan 27 yaşındaki kanat, 13 gol - 8 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 937 dakika sahada kaldı.
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OKAN BURUK RESMEN AÇIKLAMIŞTI!
Yaz transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk, "Jhon Arias'ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık ama son anda kulübü vermek istemediklerini söyledi ve o transfer bozuldu." şeklinde konuşmuş ve oyuncuyu istediğini dile getirmişti.